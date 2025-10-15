Kaks albumit ja raamatu valmis saanud Jancis: mu elu on praegu segadus

Kitarristil ja Metro Luminali asutajaliikmel on seljataga ja ees tihe sügis. Ilmunud on kaks albumit ning tulemas raamat koos Metro Luminali kontsertidega. Muusiku sõnul on ta elu praegu paras segadus.

Jancis avaldas möödunud nädalal koos New Yorgi nüüdismuusiku Elliot Sharpiga lühialbumi "Uhhuu", millel teeb kaasa ka Tuulikki Bartosik. Jancise sõnul on helilooja ja multiinstrumentalist Sharp olnud 1970. aastate lõpust alates üks New Yorgi avangard- ja eksperimentaalse muusika keskseid tegelasi alates.

"Mida öelda inimese kohta, kelle ametlikus diskograafias on 85 plaati ja tont teab, kui palju veel mitteametlikus on. Ta on olnud aastakümneid eksperimentaalmuusika pildis ja käis 1989. aastal ka Eestis ning oli juba siis midagi peaesineja sarnast," rääkis Jancis.

Nädal varem ilmus Jancisel ka New Yorgis valminud sooloalbum "Continuum". Tallinnas esitleb Jancis professionaalsete muusikute koosseisuga oktoobri lõpus, aga Kärdlas jõudis Jancis juba soolomaterjali tutvustada ning seda koos enda kitarrõpilastega Kärdla muusikakoolist.

"Tegelikkus oli see, et paljud nendest õpilastest lõid põnnama ja lavale jõudis lõpuks üks kõige julgem. Aga see oli seda väärt, sest ta läbi Tim Dahli tehtud workshopi, kus Dahl selgitas, mida teha tuleb ja õpilane tegi seda väga hästi. Nii et ma arvan, et poisil on suur tulevik. Mu mõte oligi anda neile kohe võimalus esineda ja ennast näidata," sõnas Jancis.

Ka Metro Luminaliga on Jancisel plaanis tuurile minna. "Mu elu ongi praegu segadus, sest erinevad projektid toimuvad peaaegu samal ajal, väga lühikeste vahedega. Metro Luminaliga me esitleme minu kirjutatud uut raamatut mille nimi on "Idioodi pass", mis ilmub novembri alguses," selgitas Jancis.

"Põhimõtteliselt on see raamat dokument. Passiformaadis miniraamat, mille sees on luuletused, laulusõnad, jutud ja esseed, mis ma olen kirjutanud mingite aastate vältel ja mis on formuleerunud raamatuks. See raamat on olnud töös tegelikult mitu aastat. Üritasin seda juba eelmine aasta teoks teha, aga ei õnnestunud. Nüüd ta siis tuleb. Aga see on tõsine dokument, sellega saab isegi reisida," muigas muusik.

New Yorgis käis Jancis kontsertidel esitlemas ka The Spinning Wheels Drive Bandi uut duubelalbumit. "Mulle New Yorgis väga meeldib. Mul on seal alati enda hinnangul hästi läinud. Lähen sinna hea tujuga ja tulen hea tujuga," tõdes Jancis.

"New Yorgi vahelt hakkasin edasi-tagasi voorima selle aasta veebruaris kindla mõttega taastada oma sidemed sealse muusikakogukonnaga ja panna oma projektid jälle käima, mida seal varem olen teinud. See ka õnnestus," lisas ta.

Jancis tõdes, et hetkel pole aega õpetajatöö ja kõikide projektide tiheduse pärast muretseda. "Võtan seda natukene nagu kümnevõistlust või mingit sporti, kus tuleb reaalseid logistilisi ülesandeid kogu aeg lahendada. Nagu ka tänane intervjuu, millega me väga graatsiliselt hakkama saime. Aga seda ülesannete lahendamist ma isegi naudin, sest see on enese proovilepanek. Kas ma tahaks sellise tiheda graafikuga lõpmatuseni jätkata? Seda võib endalt küsida kui kõik see läbi on," tõdes ta.