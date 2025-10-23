Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

Pärnu linnaorkestri peadirigent Henri Christofer Aavik pälvis 2025. aasta German Conducting Awardi peaauhinna ning Kurt Masuri nimelise publikupreemia. Dirigent rääkis "Klassikaraadiole", et otsustas üle aastate konkursil osaleda, et saada aimu oma arengust ning uued oskused proovile panna.

Kokku kandideeris tänavusele konkursile 234 noort dirigenti, kellest 12 valiti osalema. Finaali jõudnud muusikud töötasid võistluse käigus koos Gürzenichi orkestri, WDR-i sümfooniaorkestri ning Kölni ooperi lauljatega.

Esimese preemiaga kaasnevad dirigendikutsed mitmetelt partnerorkestritelt ja -institutsioonidelt ning 15 000 eurot.

"See oli üsna pikk konkurss, mis jagunes kolme vooru ja esimene jagus omakorda kaheks. Kõigepealt alustati ooperimuusikaga, jätkus sümfoonilise muusikaga. Teises voorus oli kavas 20. sajandi muusika. Kolmas voor ehk finaal jagunes proovi tegemiseks ja avalikuks kontserdiks, millega kogu asi lõppes," selgitas dirigent.

"Õnneks oli suurem osa muusikast, mis kavas oli, konkursile kandideerima asudes ette teada ja mulle tegelikult tuttav. Sellest oli väga hea meel, sest eks noored dirigendid puutuvad kogu aeg sellega kokku, et enamus kavad on uued ja aega kunagi liiga palju ei ole, et päris süvitsi minna. Uut repertuaari tuleb omandada hästi kiiresti. Nii et kui vahel tekivad hetked, kui saab millegi juurde tagasi pöörduda juba, siis need on väga õnnelikud hetked," tõdes Aavik.

"Nii et selle üle oli algusest peale hea meel, et kavas oli teoseid, mida olin varem mingil määral tundma õppinud või isegi juhatanud," lisas ta, märkides, et see lubas tegeleda viimistlustöö ja taasavastmisega, mitte täiesti nullist õppimisega. Samas Aavik lisas, et teises voorus oli kaks teost, mida ta ei olnud varem isegi kuulnud.

Aavik on tunnustuse eest väga tänulik. "Selle üle on kõigil alati hea meel. Tegelikult ma otsustasingi sinna konkursile peamiselt sellepärast, et natukene iseenda jaoks avastada, et mis on minus inimese ja muusikuna viimaste aastate jooksul toimunud ning kuidas ma arenenud olen. Sellest, kui ma viimati konkursil osalesin, on möödas neli aastat. Mul oli tunne, et vahepeal on hästi palju juhtunud ning suudan asju teistmoodi ette valmistada, mõtlen muusikast ja dirigeerimisest ka juba teisiti," selgitas Aavik.

"Tahtsin enda jaoks vahekokkuvõtet teha. Konkurss on selleks hea koht, sest korraga tuleb ette valmistada hästi erinevat tüüpi repertuaari. /.../ Tahtsin enda fookuse proovile panna."

20. oktoobril toimunud lõppkontserdil Kölni Filharmoonias sai Aavik aga tõsise käevigastuse, mille tõttu juhatab Pärnu linnaorkestri hooaja avakontserti neljapäeva õhtul Jaan Ots. Pärast esimese preemia tänukõnet anti Aavikule võimalus juhatada lisapala.

"Ma tegelikult väga ootasin seda, kõik finalistid olid sellega ka üsna korralikult proovi teinud. /.../ Tegin juba esimeses taktis kuidagi vale liigutuse, vigastasin oma õlga niimoodi, et ei õnnestunudki jätkata," tõdes dirigent, kes peab mõnda aega laskma käel puhata.