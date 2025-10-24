Galerii: Ugalas jõudis proovisaali Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

Iiri kaasaegse dramaturgia elava klassiku Martin McDonaghi tragikomöödia viib vaataja 1934. aasta Iirimaale, kus pisikesel Inishmaani saarel keerleb elanike elu ümber väikeste rõõmude, suurte kuulujuttude ja karmide tõdede. Kuid isegi kõige väiksemas paigas põletavad suured unistused inimeste hingi. Noor poiss Billy, kelle keha on väeti, aga süda suur, ihkab midagi enamat – pääseda välja kitsa kogukonna ahistavast üksluisusest ja leida tee suurde maailma.

Lavastaja Diana Leesalu sõnul on "Inishmaani igerik" lugu lootustest ja pettumustest, sõprusest ja julmusest ja inimlikust üksindusest. "Ning omal kummalisel moel ka armastusest," lisas ta.

Näidendi autor on kaasaegse iiri dramaturgia üks mõjukamaid hääli, kirjanik ja lavastaja Martin McDonagh, kelle loomingus põimuvad väikesed kogukonnad, groteskne koomika ja sügavad inimlikud tunded. Tema tuntumate teoste hulka kuuluvad Eestiski lavastatud näidendid "Mägede iluduskuninganna", "Üksildane lääs", "Inishmore'i leitnant", "Padjamees" ning filmid "Kolm reklaamtahvlit linna servas" ja "Inisherini hinged". McDonagh on pälvinud mitmeid mainekaid auhindu, sealhulgas Oscari ja BAFTA.

"Inishmaani igerik" esietendub Ugala teatri suures saalis 31. jaanuaril.

Lavastaja Diana Leesalu (Tallinna Linnateater), kunstnik Martin Mikson, kunstniku assistent Anna-Liisa Pärt, helilooja ja muusikaline kujundaja Veiko Tubin, valguskujundaja Mari-Riin Paavo, koreograaf Ingmar Jõela. Mängivad Aarne Soro, Alden Kirss, Andres Tabun, Garmen Tabor (külalisena), Jass Kalev Mäe, Luule Komissarov, Margaret Sarv, Riho Kütsar ja Terje Pennie. Näidendi on tõlkinud Anne Lange, tõlke toimetas Diana Leesalu.