Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

Eesti kinodesse jõudis tänavu kevadel Berliini filmifestivali peaauhinna Kuldkaru võitnud film "Unistused", mis on ühtlasi esimene Norra linateos, mis selle preemia on pälvinud.

Režissöör Dag Johan Haugerud räägib oma filmis loo 17-aastasest Johannest, kes armub oma prantsuse keele õpetajasse ning püüab salajasse päevikusse mõtteid kirja pannes neid tundeid lahti muukida.

"Unistused" on osa triloogiast, kus kaasaegses Oslos tegeletakse norralaste seksuaalsuse ning armastuse küsimustega. Filmikriitik Tristan Priimägi rõhutas, et kuigi tegu on triloogiaga, siis on need kõik eraldiseisvad filmid, kus lihtsalt autor uurib üht ja sama teemat erinevate nurkade alt.

"Ütleksin alustuseks, et see film on värskendavalt apoliitiline. Täna on kõik nii poliitiliselt laetud, selle kontrastiks on Haugerud suutnud teha filmitriloogia, mis on väikekodanlik, aga mitte halvas mõttes, ja tegeleb hästi väikesel tasandil inimeste omavaheliste suhete ja laiemalt ka seksuaalse identiteedi otsingutega. Oma väga väikeses kammerlikus võtmes, ma ütleksin, et see on hygge-arthouse," ütles Priimägi.