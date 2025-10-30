X!

Dharma Doom avaldas lühialbumi "A Place Between Places"

Muusika
Dharma Doom
Dharma Doom Autor/allikas: Shelter
Muusika

Plaadifirma Shelter andis välja Tallinnas tegutseva produtsendi Dharma Doomi lühialbumi "A Place Between Places".

Duos Ost Euro ja trios Keetai tegutsev Dharma Doom avaldas uue seitsmeloolise soolo-lühialbumi, mis koondab aastate jooksul kogutud ideed, eksperimendid, koostööd ning mõjutused. Tulemuseks on artisti sõnul rikkalik kollaaž klubimuusikast ning tekstuursest ambient'ist.

Plaadi andis välja Tallinna üritustesari ja loovkollektiiv Shelter, mis tegutseb 2022. aastast. Shelter tegutseb ka plaadifirmana ning on varem välja andnud Karl Martiani, Kxsteri jt muusikat ning rahvusvahelisi kogumikke.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

