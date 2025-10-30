"Plekktrummi" külaline on Jaan Aru

Eesti Vabariigi president kuulutas selle aasta alguses välja haridusuuenduse, mille keskmes on tehisaru teadlik rakendamine koolides. Millised on esimesed tulemused ja kui suur on tehisaru roll tuleviku hariduses? "Plekktrummi" külaline on ajuteadlane ja tehisaru uurija Jaan Aru.

"Plekktrumm" on ETV eetris esmaspäeval, 3. novembril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.