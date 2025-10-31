Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

Jazzkaare avab 25. aprillil Von Krahlis helilooja ja kontrabassimängija Mingo Rajandi teos "Lady Sapiens" — muusika, mis äratab kiviaja naise tänasesse päeva, ühendades jõulised rütmid, sügavad bassikõlad ja intiimse kammerliku kõlapildi. Laval on kolm kontrabassi ja serpent ning muusikud Eestist, Rootsist, Austriast ja Belgiast. "Lady Sapiensi" maailmaesiettekanne on Gentis 15. novembril, Huddersfieldis jõuab "Lady Sapiens" lavale 23. novembril sel aastal.

26. aprillil astub koos vioolamängija Eyvind Kangiga lavale Grammy-võitjast USA kitarrist Bill Frisell, kes esines 2014. aastal sügisjazzil Tallinnas täismajale.

28. aprillil on laval USA kollektiivid Kneebody, mille eesotsas on saksofonist Ben Wendel, põimides jazz'i, rokki ja improvisatsiooni, ja Kennedy Administration, kes pakub soul'i, funk'i ja jazz'i piirimail liikuvat lavašõud, mille keskmes on lauljatar Kennedy.

37. Tallinna rahvusvaheline festival Jazzkaar 2026 toimub 25. aprillist 2. maini Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ning jõuab ka teistesse Eesti linnadesse.