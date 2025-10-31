X!

Eesti keeles ilmus Claire Keegani kogumik "Kolmas tuli. Nii viimasel minutil"

Claire Keegan
Claire Keegan Autor/allikas: Duygu Getiren / TT / Scanpix
Kirjastus Päike andis välja Claire Keegani kogumiku, kus on kaante vahel koondatud tema lühiromaan "Kolmas tuli" ja lühijutukogumik "Nii viimasel minutil".

Lühiromaan "Kolmas tuli" (Foster, 2010) jutustab ühe tüdruku suvest perest eemal. On kuum suvi Iirimaa maapiirkonnas. Isa viib lapse sugulaste juurde talusse elama, teadmata, millal või kas üldse laps koju tagasi tuuakse. Kinsellade majas leiab tüdruk seni tundmata kiindumuse ja soojuse ning nende hoole all puhkeb ta aeglaselt õitsele. Kuid selles uues majapidamises – kus kõik on nii hästi hooldatud – on midagi ütlemata ja see suvi peab peagi lõppema. See on südantlõhestav lugu lapsepõlvest, kaotustest ja armastusest.

Ka kolmest lühijutust koosneva "Nii viimasel minutil" (So Late in the Day, 2023) võtsid kriitikud vastu üksmeelse kiidukooriga. New York Times nimetas seda "täiuslikuks meistriteoseks", Times kuulutas Keegani "miniaturistide kuningannaks" ja Irish Times väitis, et praeguses kirjandusmaailmas puuduvad Keeganil konkurendid. 

 Claire Keegani teosed on saanud kriitikutelt kõrgelt kiita ning neid on tõlgitud kolmekümnesse keelde. "Antarktika" võitis iiri kirjanduse Rooney auhinna. "Walk the Blue Fields" võitis Edge Hilli auhinna parima Briti saartel avaldatud novellikogu eest. Tema lühiromaan "Kolmas tuli" (2010) võitis Davy Byrnesi auhinna, ühe maailma olulisima lühijutuauhinna. "Sellised väikesed asjad", mille New York Times nimetas 21. sajandi parimaks raamatuks, kandideeris Bookeri kirjandusauhinnale, Rathbones Folio auhinnale ja võitis Orwelli poliitilise romaani auhinna ning Kerry aasta parima iiri romaani auhinna. "Nii viimasel minutil" avaldati New Yorkeris ja kandideeris Briti raamatu auhinnale.

Keegan pälvis 2022. aastal Iirimaa kirjanduse aasta naise tiitli, 2023. aastal parima autori tiitli, 2024. aastal Seamus Heaney kunsti- ja kirjandusauhinna ning viimati Siegfried Lenzi auhinna.

Raamatu tõlkis Krista Kaer, toimetas René Tendermann, välja andis Päikese Kirjastus. Varem on eesti keeles ilmunud Keegani lühiromaan "Sellised väikesed asjad".

