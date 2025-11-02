Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

Sarja esimene teos on "Lennart Meri. President". "Kevadel tegi Herta kirjastus mulle ettepaneku, et kas ma ei tahaks seda sarja kirjutada ja kuna ma ise töötan Eesti Lastekirjanduse Keskuses ja kuulen kogu aeg, mis teemadel otsitakse raamatuid, siis meil ei ole väga head Eesti elulugude sarja lastele ning noortele, mistõttu ma olin praktiliselt kohe nõus seda ette võtma," ütles Liis Sein.

Ka illustraator Laura Verte oli kohe selle projektiga nõus. "Kui selline pakkumine tuleb, siis see on küll väljakutse, et joonistada nii suurest inimest ja ka järgmistest suurtest peategelastest, aga mulle ilmselgelt väljakutsed meeldivad," kinnitas ta.

"Selle sarja üks kandvatest teemadest on ka unistamine, kuidas meie ja ka lapsed unistavad ning võib-olla ka see, et kui sa mõtled lapsena, kelleks saada, siis sellele ei pea olema ainult üks vastus, sest Lennart Meri oli ka filmitegija, poliitik, kirjanik ja rännumees, ei pea ainult ühe teemaga piirduma, elu on lai ja valla," sõnas Verte.

Seda nad pole veel täpselt paika pannud, kellest järgmiseid raamatuid kirjutama hakata. "Me oleme suurelt unistajad, nimekiri on pikk, aga eks aeg näitab, me püüame vähemalt kaks raamatut aastas teha, võib-olla ka kolm, järgmine raamat on juba Leelo Tunglast, temast on ka tore kirjutada, sest ma olen ise ka Leeloga kontaktis, ta loeb teksti, annab tagasisidet, seega ma saan otse allikast küsida," mainis Sein.