X!

Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

Kirjandus
Foto: Liis Sein
Kirjandus

Liis Sein ja Laura Verte alustavad uut raamatusarja "Väike algus, suur lugu", kus Eesti kultuuri ja ühiskonna jaoks olulised inimesed tuuakse lastele mõistetavasse keelde.

Sarja esimene teos on "Lennart Meri. President". "Kevadel tegi Herta kirjastus mulle ettepaneku, et kas ma ei tahaks seda sarja kirjutada ja kuna ma ise töötan Eesti Lastekirjanduse Keskuses ja kuulen kogu aeg, mis teemadel otsitakse raamatuid, siis meil ei ole väga head Eesti elulugude sarja lastele ning noortele, mistõttu ma olin praktiliselt kohe nõus seda ette võtma," ütles Liis Sein.

Ka illustraator Laura Verte oli kohe selle projektiga nõus. "Kui selline pakkumine tuleb, siis see on küll väljakutse, et joonistada nii suurest inimest ja ka järgmistest suurtest peategelastest, aga mulle ilmselgelt väljakutsed meeldivad," kinnitas ta.

"Selle sarja üks kandvatest teemadest on ka unistamine, kuidas meie ja ka lapsed unistavad ning võib-olla ka see, et kui sa mõtled lapsena, kelleks saada, siis sellele ei pea olema ainult üks vastus, sest Lennart Meri oli ka filmitegija, poliitik, kirjanik ja rännumees, ei pea ainult ühe teemaga piirduma, elu on lai ja valla," sõnas Verte.

Seda nad pole veel täpselt paika pannud, kellest järgmiseid raamatuid kirjutama hakata. "Me oleme suurelt unistajad, nimekiri on pikk, aga eks aeg näitab, me püüame vähemalt kaks raamatut aastas teha, võib-olla ka kolm, järgmine raamat on juba Leelo Tunglast, temast on ka tore kirjutada, sest ma olen ise ka Leeloga kontaktis, ta loeb teksti, annab tagasisidet, seega ma saan otse allikast küsida," mainis Sein.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Häkli

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

13:34

Arvustus. Lanthimose "Bugonia" tuleb vastu laiemate rahvahulkade ootustele

10:07

Arvustus. Maasikad õitsevad järgmise katastroofini

09:00

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

01.11

Erik Sakkov: Pantokraatorit pole kunagi raha pärast tehtud

01.11

Merle Jääger: Florence Foster Jenkinsil olid olemas kõrged noodid, aga mul on madalaid kõvasti

01.11

Draamateatri meesterätsep: tegelikult olen meeste ihuilu insener

01.11

Arvustus. Hingates ja küünitades saatuse vihmaste katuste poole

01.11

Arvustus. Mitte praegu, issi läheb sõtta

01.11

Kaspar Viilup: millal robotid raamatutesse kolivad?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

01.11

Kaspar Viilup: millal robotid raamatutesse kolivad?

01.11

Draamateatri meesterätsep: tegelikult olen meeste ihuilu insener

01.11

Arvustus. Hingates ja küünitades saatuse vihmaste katuste poole

31.10

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

13:34

Arvustus. Lanthimose "Bugonia" tuleb vastu laiemate rahvahulkade ootustele

01.11

Erik Sakkov: Pantokraatorit pole kunagi raha pärast tehtud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo