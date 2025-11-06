X!

Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

Teater
Foto: Maris Savik
Teater

Vanemuise väikses majas jõuab lavale prantsuse komöödia "Nimi".

Terava komöödia keskmes on õhtusöök sõprade ringis. Sundimatus meeleolus alanud lobisemine võtab aga pöörde, mida keegi poleks osanud oodata.

Lavastaja Tanel Jonase sõnul tõstatab näidend mitmeid olulisi teemasid praeguses ühiskonnas.

"Me elame maailmas, kus tolerantsusest on tehtud selline äärmiselt oluline asi. See on väga hea, et me oleme tolerantsed. Me oleme mõnikord nii tolerantsed, et oleme üldse mitte tolerantsed. Eriti nende suhtes, kes meiega ei nõustu. See on natukene suurem kaar, mis näitab tänast aega ka," avas Jonas "Aktuaalses kaameras".

Näitleja Liisa Pulga sõnul räägib "Nimi" ka sellest, kui palju on pere- või sõprusringis asju, mida kunagi välja ei öelda.

"See peegeldab küsimust, kui palju me peaksime välja ütlema oma arvamust kellegi töö või pere kohta ning kui palju me peaks enda sees hoidma: kas on üldse võimalik selline sõprusringkond või peresuhted, kus ollakse üksteisega 100 protsenti ausad? Kuhu see viib? On see võimalik või mitte?" arutles ta.

Näidendi tõlkis Inge Eller, lavastuskunstnik on Kristjan Suits. Osades on Kaarel Pogga, Ken Rüütel, Robert Annus, Liisa Pulk, Maria Annus.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

06.11

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

06.11

Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

06.11

Aasta puitehitis 2025 on Võsu põhikool ja lasteaed

06.11

Michael Jacksoni eluloofilm maandub kinodes tuleva aasta kevadel

06.11

Galerii: Tallinnas toimus esimene rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

06.11

Headreadi raamatuaasta blogi: Marek Tamme "Vestlused Lotmaniga"

06.11

Jarmo Reha: elasin "Mo Papa" peategelase Eugenina kuu aega

06.11

Arhitektuurimuuseumi vestlussari uurib muuseumide rolli vaimse tervise toetamisel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

06.11

Selgusid kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid

05.11

Niguliste muuseumi renoveeritud tornis avati kunstinäitus

06.11

Aasta puitehitis 2025 on Võsu põhikool ja lasteaed

05.11

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

06.11

Jarmo Reha: elasin "Mo Papa" peategelase Eugenina kuu aega

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

05.11

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

06.11

Galerii: Tallinnas toimus esimene rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo