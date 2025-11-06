Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

Terava komöödia keskmes on õhtusöök sõprade ringis. Sundimatus meeleolus alanud lobisemine võtab aga pöörde, mida keegi poleks osanud oodata.

Lavastaja Tanel Jonase sõnul tõstatab näidend mitmeid olulisi teemasid praeguses ühiskonnas.

"Me elame maailmas, kus tolerantsusest on tehtud selline äärmiselt oluline asi. See on väga hea, et me oleme tolerantsed. Me oleme mõnikord nii tolerantsed, et oleme üldse mitte tolerantsed. Eriti nende suhtes, kes meiega ei nõustu. See on natukene suurem kaar, mis näitab tänast aega ka," avas Jonas "Aktuaalses kaameras".

Näitleja Liisa Pulga sõnul räägib "Nimi" ka sellest, kui palju on pere- või sõprusringis asju, mida kunagi välja ei öelda.

"See peegeldab küsimust, kui palju me peaksime välja ütlema oma arvamust kellegi töö või pere kohta ning kui palju me peaks enda sees hoidma: kas on üldse võimalik selline sõprusringkond või peresuhted, kus ollakse üksteisega 100 protsenti ausad? Kuhu see viib? On see võimalik või mitte?" arutles ta.

Näidendi tõlkis Inge Eller, lavastuskunstnik on Kristjan Suits. Osades on Kaarel Pogga, Ken Rüütel, Robert Annus, Liisa Pulk, Maria Annus.