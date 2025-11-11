X!

Galerii: Brenda Purtsaku ja Marleen Suvi näitus "Ja-ga-tud"

Brenda Purtsaku ja Marleen Suvi näituse „Ja-ga-tud“ avamine
Möödunud nädalal avasid Artdepoo galeriis maalikunstnikud Brenda Purtsak ja Marleen suvi duonäituse "Ja-ga-tud". Väljapaneku kuraatoriks on Kaisa Maasik.

Artdepoo galeriis on esimest korda väljas Brenda Purtsaku ja Marleen Suvi ühiselt loodud suuremõõtmelised maalid, mille valmimise juures joonistusid välja korduvad temaatikad erinevate perekondade fotode juures.

"Võtsime aluseks meie kõigi kolme perekondade fotoarhiivid ning keskendusime siin eelkõige figuurile. Õige ruttu märkasime, kuidas meil kõigil leidub fotosid sarnastest olukordadest ning olgugi et karakterid on ainulaadsed, siis üldistatult võib öelda, et materjal kordub," selgitas näituse kuraator Kaisa Maasik.

Maalide loomiseks valiti tavapäratu protsess, mis Purtsaku ja Suvi seni väljakujunenud käekirja proovile pani. Kunstnikud lõid maalid ühiselt, kuid töötasid nendega kordamööda: iga maali puhul tehti mitmeid vahetusi, sealjuures jagati pidevalt hetkeseisust pilte ning arutati omavahel, mis suundi jätkates võtta.

Teosed valmisid lõplikult galeriis, kus kunstnikud koos maalisid. Kuna algmaterjal oli vaheldusrikas – kord topelt säritatud või tegevusest tihe, siis jälle juhuslik ja avar – jättis see võimaluse üldistada, pindasid tühjemaks jätta või hoopis detaile juurde tekitada ning alasid täita. Ülesande püstitus tähendas nii algmaterjali sekkumist kui ka kahe isikliku käekirja omavahelist ühendamist. 

Näitus jääb avatuks 13. detsembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

