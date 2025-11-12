X!

Galerii: 65 EKA tudengit peegeldavad uuel näitusel tööstuse rolli ühiskonnas

Kunst
Näituse "Nähtamatud kivid. Noore kunstniku pilk tööstusele" avamine
Autor/allikas: Raul Mee
Kunst

Telliskivi Rohelises saalis avati teisipäeval, 11. novembril näitus "Nähtamatud kivid. Noore kunstniku pilk tööstusele", kus Eesti Kunstiakadeemia noored kunstnikud peegeldavad tööstuse rolli ühiskonnas ja selle muutumist ajas.

Näitusel on eksponeeritud üle saja teose, mis uurivad inimese, töö ja keskkonna koostoimimist. Teosed on valminud Ida-Virumaal Viru Keemia Grupi tööstusmaastikel toimunud suvepraktikate käigus, kus osales 65 EKA tudengit.

Noorte kunstnike pilk liigub mõjuvatest maastikuvaadetest ja tööstusarhitektuurist intiimsete argilugudeni - põlevkivi muutub kord dekoratiivseks tapeedimustriks elutoas, kord inimajastu kihistusi mõõtvaks katedraaliks. Väljapanek avab tööstust eri meediumite kaudu – esindatud on nii disainerite kui ka tarbekunstnike tööd lisaks skulptuuridele, maalidele, video- ja heliteostele.

"Suhestumine nii suurte teemadega nagu tööstus, energiatootmine ja keskkond on noorele kunstnikule tõsine väljakutse. Suvepraktikad Kohtla-Järvel olid intensiivsed – toimiva põlevkivikaevanduse ja tootmise kogemine oli tugev elamus. Oluline on, et suurte küsimuste arutelus kõlaks ka kunstnike, eriti noorte hääl. Loodan, et see sõltumatu hääl leiab üha enam julgust ja jõudu kriitiliste teemadel kaasa rääkida," rääkis üks näituse kuraatoritest Kirke Kangro. 

Näituse avasid kultuuriminister Heidy Purga, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilkka Hiiop, VKG juhatuse esimees Ahti Asmann ja näituse kuraatorid.

"See julge koostöö on tunnustust vääriv ettevõtmine. Innovatsioon sünnib ju ikka mitte tavapäraseid ja turvalisi radu käies, vaid uudishimu päriselt vabaks lastes ja usaldades kedagi, kes on sinust esmapilgul täiesti erinev," ütles avakõnes kultuuriminister Heidy Purga.

"Vajame Eestis mõlemat, nii tugevat tööstust kui tugevat kunstivälja, ja ainult mõlema ühises panuses kasvab meie ühiskond tugevamaks ja rikkamaks. Just selline koostöö, nagu näeme sellel näitusel sündimas, võiks olla selgituseks, kui soovime mõista, mida tähendab sõna "väärindama" ühiskondlikus kontekstis."

Näituse kuraatorid on Lilian Hiob-Küttis, Kirke Kangro ja Ruth Melioranski. Näitus on avatud 7. detsembrini ning on külastajatele tasuta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

