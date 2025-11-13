Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

"Sul on iga päev selge teadmine, mida sa teed. Selliseid eksistentsiaalseid suuri otsinguid enam ei ole, sest sul on elus konkreetne ülesanne – sa pead kellegi eest vastatama, vaatama, et ta iga päev elus püksiks. Selles mõttes on ta teinud elu lihtsamaks, aga ka palju ilusamaks, rõõmsamaks. Lapsed pakuvad elule nii palju juurde," rääkis Krumm saates "OP".

Pärast lavakunstikooli lõpetamist 2012. aastal asus Krumm tööle Eesti Draamateatrisse. 2017. aastal otsustas ta jätkata vabakutselise näitlejana. Toonast otsust ta kahetsenud ei ole. Küll aga nentis Krumm, et noore näitlejana ei osanud ta arvestada sellega, et vabakutselisena peab tööde leidmise nimel ise pingutama.

"Ma enda peas kujutasin ette, et see on nüüd niimoodi, et ma ütlen kõigile, et ma olen vabakutseline, lähen koju, panen telefoni laua peale ja ootan. Siis ma sain üsna kiiresti aru, et tegelikult päris nii ei ole. Kui sa oled 26-aastane, siis kui palju sa mõtled ette? Sa mõtled, et elu, siit ma tulen!"

Vabakutselisus on Krummi sõnul aidanud tal analüüsida, kuidas ta oma tööd tegema peab. "Mida minult oodatakse, mis on minu ülesanne," avas ta. "Hästi hea oli ka töötada erinevates teatrites. Näha seda, et töö igal pool on suhteliselt sarnane – et kas see, millises teatris sa töötad, on nii väga oluline. Oluline on see, mida sa panustad, kuidas sa seda tööd ise teed," rääkis ta.

Tulevikus ühegi teatriga liitumist Krumm ei välista. "Olles nüüd teinud Kinoteatriga "Lühkareid", siis selline trupivõlu on väga kütkestav," märkis ta. "Vananedes tõmbuvad kokku need asjad, mida mulle meeldib teha. Mul ei ole enam nii palju asju, mida ma kogu aeg tahaks teha. On mingid teatavad asjad, mida mulle meeldib teha: mulle meeldib oma tööd teha, oma perega koos olla ja siis nipet-näpet sinna vahele."

Oma lavateele tagasi vaadates tõi Krumm erilisemate töödena välja 2015. aastal Theatrumis esietendunud lavastuse "Joobunud", kus ta kehastas purjus prostituuti, ja 2013. aastal Kinoteatris esietendunud lavastuse "Võidab see, kellel on kõige hullem mees".

Viimases jagas ta lava Katariina Tammega, kellega koos räägiti, mis tunne on olla Eestis 24-aastane vallaline naine. "See kõik on hästi aus, see on parajalt tobe, aga mingisugune võlu on seal omavahel. Meil Katariinaga tekkis laval omavaheline energia. Seda tihti ei juhtu," meenutas Krumm.

Praegusel ajal näeb Krummi teatrilaval rahvusooperis Estonia. Ta lööb kaasa John Kanderi muusikalis "Kabaree", kus ta kehastab Sallyt. Näitleja sõnul tuli see roll tema ellu väga õigel ajal. "Sally tuli täiesti sellises hetkel, kus ma mõtlesin, et ma pean pillid kotti panema, ega siin kedagi ei huvita, mida ma teen," nentis ta.

"Sally on selline, et kui tema ruumi tuleb, siis kellelegi teisele tähelepanu ei jätku, sest tema röövib selle kõik oma välimuse, sarmi, mängulisusega," kirjeldas Krumm oma tegelast.

"Aga ma ikkagi maadlesin temaga ka. Muusikateatris on natuke teistsugune. Seal ei ole, et me siin partneriga kahekesi mängime, vaid sa pead endast väga palju välja andma. Artistlikkus on oluline muusikali mängides. See on kahtlemata üks keerulisemaid žanre, kuigi öeldakse, et muusika on sisutühi ja mõttetu. Tegelikult oskavad ja saavad väga vähesed seda teha," märkis ta.

Peagi läheb Krumm võttesse German Golubi filmiga "Teie teenistuses". Kuigi filmi- ja teatritöö ettevalmistuses on Krummi sõnul nii mõndagi sama, nõuab film rohkem detaili minemist. "Kaamera puhul on publik sulle nii lähedal, kõik loeb. Petmise võimalust on vähem. Sa pead ikkagi olema selle tegelasega kokku sulanud."