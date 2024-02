Võigemast "Kabareest": oleme jälle punktis, kus silm pigistatakse õudse ees kinni

"Kabaree" esietendus Broadwayl 1966. aastal. Üliedukale esmalavastusele on järgnenud rohked versioonid nii teatrilavadel kui kinolinal. Muusikal meelitab vaatajat juba saaliuksel sukelduma pidutsevasse Berliini, kus Kit-Kat klubi konferansjee kutsub unustama muresid ja nautima ilusat elu.

Samal ajal lendavad esimesed kivid juutide akendesse ning üha jõulisemaks muutuvad natside hääled, kes ehitavad uut maailmakorda. Rootsi lavastaja AnnaKarin Hirdwalli sõnul on tema lavastust läbiv idee hirm, ning mida see inimestega teeb. Milliseid valikuid nad teevad nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis?

""Kabaree" kõige olulisem liin minu jaoks väljendub laulus "Mida sina teeksid?"

Seda esitab preili Schneider teises vaatuses ja mulle tundub, et see võtab kokku kogu lavastuse mõtte: ära mõista kohut," sõnas Hirdwall.

Estoonlaste kõrval astuvad lavastuses üles ka draamanäitlejad – Sally rollis Piret Krumm, konferansjeena Kaarel Targo või Priit Võigemast. Lavastaja tahtel on konferansjee ainus tegelane, kes ei lahku õhtu jooksul hetkekski lavalt, olles nii tunnistaja kõigele toimuvale.

"See tuleb väga tuttav ette praegu, et me oleme jälle selles punktis – Euroopas on jälle sõda ja justkui pigistatakse silm kinni selle võimaliku õudse variandi ees, mis on ootamas. Ja nagu selleski loos, inimesed ei usu, et midagi nii hullu võib juhtuda ja loodavad südametunnistusele, headusele, loodavad sellele, et armastus võidab," rääkis Võigemast.

Lavastaja Hirdwall teadis, et tahab muusikali kandvatesse rollidesse draamanäitlejaid. "Jaa, ta peab kahtlemata tantsima ja laulma, aga ma teadsin, et tahan sellesse rolli näitlejat. Ta peab olema paindlik. Jah, ma tahtsin sellesse rolli intelligentset näitlejat, mitte lihtsalt meelelahutajat," selgitas Hirdwall.

Kabaree kunstnike tiim tuleb Rootsist, muusikajuht on Kaspar Mänd.