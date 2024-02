Galerii: Estonias esietendub ühiskonnakriitiline muusikal "Kabaree"

Maailma muusikaliparemikku kuuluva "Kabaree" tõsine alatoon tõstab rambivalgusesse II maailmasõja eelse dekadentliku Saksamaa mõjuvallas olevate tavaliste inimeste elud. Lavastus toob publikuni pildikese ajastu metsikust vabadusest ja üksindusest, mis lõid soodsa pinnase vaimsele, kunstilisele ja seksuaalsele vabadusele, mille saatuseks oli natsirežiimi all kuhtuda.

Lavastaja AnnaKarin Hirdwalli sõnul on tegemist looga, mida peaks rääkima igal ajastul. "Poliitiline ja ühiskondlik olustik, mis sunnib inimesi oma tõelist mina varjama, on väga aktuaalne. Üks märksõna, mis mul selle loo lavastamise esimestest päevadest mõttes on mõlkunud, on hirm. Mis meiega juhtub, kui meil on kogu aeg hirm?" "Kabaree" tegevus toimub 1930. aastatel. "Me teame, mis ühiskonnas edasi juhtuma hakkas. Me teame, kuidas see lõppes. Selle lavastusega tahame öelda inimestele: "Avage oma silmad! Ärge laske sellel teist korda juhtuda!" avaldas lavastaja.

Rootsist on pärit ka kunstnik Caroline Romare, valguskunstnik Peter Stockhaus ning koreograaf Adrienne Åbjörn. Lavastuse muusikajuht on Kaspar Mänd, näitejuht Helgi Sallo.

Osades: Emcee / Konferansjee – Priit Võigemast (külalisena), Kaarel Targo (Must Kast), Sally – Hanna-Liina Võsa (külalisena), Piret Krumm (külalisena), Cliff – Kaarel Targo (Must Kast), Kalle Sepp (külalisena), Preili Schneider – Juuli Lill, Katrin Karisma (külalisena), Härra Schultz – Jassi Zahharov, Mart Laur, Proua Kost – Karis Trass, Kadri Nirgi, Ernst Ludvig – Mart Madiste, Jaak Jõekallas.

Kaasa teevad rahvusooperi koor ja orkester ning tantsijad nii rahvusballetist kui vabakutseliste ridadest.