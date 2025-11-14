X!

Johan Elm: "Murdja" on väga teistsugune armastuslugu

Foto: Laura Raudnagel/ERR
Järgmisel nädalal esietendub Vaba Lava mängukavas, Salme kultuurikeskuse black box'is Johan Elmi lavastus "Murdja". Tegijate sõnul on see armastuslugu, mis nihestab soorolle ja nendest tulenevaid streotüüpseid jõupositsioone.

Tiina Tauraite kehastatud Leila ja Mattias Nurga tegelaskuju John astuvad eralennuki pardale, löövad klaase kokku ja joovad šampust.

"See on meie tegelaste igapäev. Minna hommikul lennukipeale ja sõita maailma teise otsa. Et Leila saaks seal tööd teha ja John saaks oodata kuni Leila tööd teeb," rääkis Tauraite.

Nurga sõnul jääb mehe rolliks kaasa sõita ja olla hommikul lennujaamas nagu truu koer. "Ühel pool on kõrgel ühiskondlikul positsioonil, finantsiliselt vaba keskealine naine ja teisel pool noor Z-generatsioonist noormees, kes tuleb ots otsaga kokku, kellel ei ole veel elus mingeid karjääriga seotud ambitsioone, ühsikondlik positisioon on väga madal, ei ole raha, et lennukipeale minna või lukshotellis ööbida," selgitas ta.

Armastuslugu noore mehe ja vanema naise vahel tekitab tähelepanu. Sellest tulenev võimupositsioonide jaotus on ebatavaline. Ja siiski on see tükk näitlejate ja lavastaja sõnul ennekõike suure armastuse lugu.

"On kaks inimest, kaks maailma, mis põrkuvad, mis võibolla ei kohtuks muidu mitte kunagi, aga mingisuguse saatuse läbi nad kohtuvad. See, kuidas nad hakkavad teineteist mõjutama, kuidas need hõõrduvad teineteise vastu, kuidas nad muutuvad teineteise sarnaseks on lõpuks väga teistsugune armastuslugu, mis paelus mind," selgitas "Murdja" lavastaja Johan Elm.

Lavastus intrigeerib, peibutab ja hoiab esietenduseni teadlikult salapära. "Minu jaoks on näidendi pealkirja võlu selles, et ma ei tea kumb kumba murrab. Ma võin eeldada, et murrab see, kes on võimupositsioonil, aga meie tükis päris nii ei ole," lisas Elm.

