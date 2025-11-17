Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

Helilooja ja kontrabassi mängija Mingo Rajandi esitas Belgias oma uut teost "Lady Sapiens". See räägib nelja naise esituses kiviaja naisest.

"Lady Sapiens" on teos, mis on saanud inspiratsiooni arheoloogiast. Sama nimelisest raamatust, milles püütakse rääkida kiviaja naisest kõik see, mille muu ajaloo uurimine on unustanud.

"Naisel oli nii palju erinevaid rolle. Ta oli tihti juht, ta käis jahil, tal oli palju teadmisi, ta arendas tehnoloogiaid, ta oli täiesti iseseisev," selgitas Rajandi.

Arheoloogia oli algusaastatel väga meestekeskne ütleb Rajandi. Seetõttu on meil kiviaja naisest väärpilt. "Mina tahan sellele "Lady Sapiensile" tagasi anda need rollid, mis tal tegelikult olid," lisas ta.

Algselt neljale kontrabassile tellitud teos arenes Berlinde Demani kaasamisel. Alguses oli mõte, et ta mängib tuubat. "Aga siis ma ütlesin kontrabass ja tuuba –

see ei kõla mulle hästi. Kontrabassidega sobiks palju paremini hoopis serpenti

Ussi meenutavat instrumenti serpent kasutati 16. sajandil gregooriuse laulude saateks. "Aga tänapäeval on see täiesti unustatud, sest see on väga keeruline instrument. Seda on väga raske hästi mängida. Sa pead häälega kõla muutma, sest sellel on eriline kuju mitte ventiilid nagu tuubal. Aga selle kõla on nii nauditav, melanhoolne ja sünge," lisas Deman.

Kontrabassi mängivad laval veel Elsa Bergman ja Beate Weisinger. Eestisse jõuab "Lady Sapiens" kevadel, kui see kantakse ette Jazzkaare avakontserdil aprillis.