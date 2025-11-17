X!

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

Muusika
Mingo Rajandi
Mingo Rajandi Autor/allikas: Raul Ollo
Muusika

Helilooja ja kontrabassi mängija Mingo Rajandi esitas Belgias oma uut teost "Lady Sapiens". See räägib nelja naise esituses kiviaja naisest.

"Lady Sapiens" on teos, mis on saanud inspiratsiooni arheoloogiast. Sama nimelisest raamatust, milles püütakse rääkida kiviaja naisest kõik see, mille muu ajaloo uurimine on unustanud.

"Naisel oli nii palju erinevaid rolle. Ta oli tihti juht, ta käis jahil, tal oli palju teadmisi, ta arendas tehnoloogiaid, ta oli täiesti iseseisev," selgitas Rajandi.

Arheoloogia oli algusaastatel väga meestekeskne ütleb Rajandi. Seetõttu on meil kiviaja naisest väärpilt. "Mina tahan sellele "Lady Sapiensile" tagasi anda need rollid, mis tal tegelikult olid," lisas ta.

Algselt neljale kontrabassile tellitud teos arenes Berlinde Demani kaasamisel. Alguses oli mõte, et ta mängib tuubat. "Aga siis ma ütlesin kontrabass ja tuuba –
see ei kõla mulle hästi. Kontrabassidega sobiks palju paremini hoopis serpenti

Ussi meenutavat instrumenti serpent kasutati 16. sajandil gregooriuse laulude saateks. "Aga tänapäeval on see täiesti unustatud, sest see on väga keeruline instrument. Seda on väga raske hästi mängida. Sa pead häälega kõla muutma, sest sellel on eriline kuju mitte ventiilid nagu tuubal. Aga selle kõla on nii nauditav, melanhoolne ja sünge," lisas Deman.

Kontrabassi mängivad laval veel Elsa Bergman ja Beate Weisinger. Eestisse jõuab "Lady Sapiens" kevadel, kui see kantakse ette Jazzkaare avakontserdil aprillis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

18:47

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

18:45

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

17:43

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

17:29

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

13:20

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

13:16

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

10:00

Eesti kinomaastikku varjutab noorte leige huvi

09:57

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

09:25

Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:20

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

17:29

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

09:57

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

13:16

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

09:25

Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

16.11

Arvustus. Meie, normaalsed

09:10

Meelis Oidsalu: siin- ja sealpool rahastuslävendit

09:02

Keeleminutid. Soome-ugri kirjakeelte käänulised teed

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo