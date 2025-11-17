Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

Eduard Timbermann oli Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpetanud Viljandi kunstnik, kes elas aastatel 1905–1935. Tema loometee jäi aga erakordselt lühikeseks.

"Teda on peetud oma aja parimaks akvarellistiks. Just kolmekümnendate aastate looming, see on tegelikult siis lühikene periood 1930 kuni 1935, mil ta siitilmast lahkus. Seda perioodi peetakse tegelikult kõige tugevamaks tema loomingus, kuigi neid töid ei ole väga palju säilinud," tõdes kunstiteadlane Mari Vallikivi.

Siiski on teada, et Timbermanni näitustel käinud tööde nimekiri oli pikk. Kunstiühingu Pallas asujata, avangardistlik maalikunstnik, graafik ja pedagoog Ado Vabbe pidas Eduard Timbermanni üheks oma paremaks õpilaseks.

"Sellest kumab ka selline teatav kubismist lähtuv stiil ja värvigamma. Teda peeti ka heaks koloristiks. Aga kõige huvitavam ongi tema puhul võib-olla see, et ta oma akvarellmaalides teatava lihtsuse ja küpsuse saavutas, sest tollel ajal kui tema õppis, akvarelli eraldi ei õpetatud. Ta tegelikult ise omandas sellise tehnika tohutu töökuse kaudu," märkis Vallikivi.

Eduard Timbermanni näituse ettevalmistamine oli pikk ja põhjalik, õige pea ilmub ka tema elust ja loomingust jutustav raamat. Oma lühikese elu jooksul suutis Timbermann väga palju korda saata. "Ta oli ka väga oluline Viljandi kunstielu edendaja, kellel oli just seesama juhtmõte, et provintsilinnad väärivad oma kunstielu," lisas Vallikivi.

Eduard Timbermanni loomingut saab Kondase keskuses vaadata jaanuari lõpuni.