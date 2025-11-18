Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

Muusik jõuab tuleval aastal Tallinnasse oma "Lenny Kravitz Live 2026" turnee raames. See on jätk sellel aastal toimunud tuurile "Blue Electric Light Tour 2025".

Uut loomingut ilmus muusiku sulest viimati eelmise aasta mais, mil ilmus Kravitzi järjekorras 12. stuudioalbum "Blue Electric Light", mille enamus lood on multiinstrumentalisti enda sisse mängitud ja produtseeritud.

Lenny Kravitzit on oma enam kui 30 aasta pikkuse karjääri jooksul ületanud ületanud, katsetanud ja kombineerinud mitmeid žanre. Peamiselt 60-ndate ja 70-ndate souli, roki ja funki mõjutustega laulukirjutaja, produtsent ja multiinstrumentalist on pälvinud oma loominguga neli Grammy auhinda. Tema 12 albumit on müünud üle 50 miljoni eksmplari.

20. juulil Tallinnas toimuv kontsert on ainuke Eestis ja Lätis.