5miinust annab kümnenda sünnipäeva puhul korraga välja viis kogumikplaati

Tänavu tähistab ansambel 5miinust kümnendat sünnipäeva, mille puhul ilmub kogumik "Eimillestki midagi 2015-2025", mis koosneb neljast CD-st, kus iga bändiliige on pannud kokku oma kümnest lemmikloost koosneva plaadi. Lisaks ilmub kogu bändi lemmiklugudest koosnev vinüül.

Kogu bändi lemmikuid koondavalt vinüülilt leiab veel ka uue sissejuhatava pala ning albumi ka albumi lõpus on üks värske üllatuse. Lisaks antakse kogumikust välja ka Kurvad Uudised Records erivariant. Kogumikplaat ilmub nii füüsiliselt kui ka digiplatvormidel 12. detsembril.

5miinuse liikme Lanceloti jaoks oli suur üllatus, et nad kõik valisime nii erinevad lood. "Nende lugude hulka pääses nii vähe just nendest lauludest, mis on ehk meie kõige edukamad palad."

Kogumikplaadi annab Kurvad Uudised Records välja koos ansambli debüütplaadi avaldanud Legendaarne Recordsi ja aastaid nende kodu-plaadifirmaks olnud Universal Musicuga.