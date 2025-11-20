Galerii: esilinastus loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

Reedest on "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" nähtav kinodes üle Eesti.

"See on filmirännak metsaelukate õuel, söögi- ja magamistoas ning seda peab nägema just suurelt ekraanilt," ütles filmi autor Riho Västrik. "Filmi operaator Valeri Štšerbatõh on elupõline metsamees, tal on nii vajalikke teadmisi kui intuitsiooni."