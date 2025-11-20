X!

Galerii: esilinastus loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

Kolmapäeva hilisõhtul jõudis Apollo Ülemiste kinos vaatajateni Riho Västriku loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast".

Reedest on "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" nähtav kinodes üle Eesti.

"See on filmirännak metsaelukate õuel, söögi- ja magamistoas ning seda peab nägema just suurelt ekraanilt," ütles filmi autor Riho Västrik. "Filmi operaator Valeri Štšerbatõh on elupõline metsamees, tal on nii vajalikke teadmisi kui intuitsiooni."

Toimetaja: Karmen Rebane

