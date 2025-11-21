Galerii: Kirke Kangro näitus Draakoni galeriis taaselustab Kalevipoja

Kalevipoeg on eepiline kangelane, kes hukkub iseenda mõõga läbi. Mõõk lõikab Kalevipojal jalad alt, kui ta sammub läbi Kääpa jõe. Kreutzwaldi sõnul tõusis Kalevipoja valus kiljatus taevani, paisudes pilvedesse – ja seda appihüüdu olevat kuulda tänapäevani.

"Müütilistes lugudes kistakse tegelasi sageli puruks või raiutakse tükkideks: Orpheuse rebivad menaadid ribadeks; Set raiub Osirise tükkideks, kuid Isis paneb ta uuesti kokku; Šiva raiub kogemata maha poja Ganeša pea ning asendab selle elevandipeaga. Kalevipoja kiljatust on kuulda võetud. Tema jalalabad on leitud. Kui koguda kokku kõik müütilise kangelase osad, saab ta tervikuks tagasi laulda. Nii võiks meie müütiline kangelane, nagu Osiris, aeg-ajalt uuesti ellu ärgata," seisab näituse tutvustuses.

Näituse lähtepunktiks on Kalju Reitali Tapa linnas asuv Kalevipoega kujutav skulptuur "Eestimaa ärkab".

Näitus jääb avatuks 14. detsembrini.