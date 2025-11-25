X!

Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

Gogol Bordello
Gogol Bordello Autor/allikas: Emanuela Giurano
New Yorgi ansambel Gogol Bordello astub tuleva aasta 1. augustil üles Helitehases. Uue aasta alguses Põhja-Ameerikast alguse saav tuur tutvustab 13. veebruaril ilmuvat stuudioalbumit "We Mean It, Man!", tuur jõuab lisaks Eestile ka Lätti ja Leetu.

Gogol Bordello, kes alustasid tegevust 1999. aastal, segab oma loomingus rock'i, pungilikku energiat ja mustlasrütme. Ansambli eestvedaja on Ukrainast pärit Eugene Hütz, kes on nii bändi laulja, kitarrist kui ka helilooja, aastate jooksul on bändist läbi käinud kümneid liikmeid.

Üle 25 aasta jooksul on Gogol Bordello andnud välja üheksa täispikka albumit, tuleval aastal ilmub nende kümnes kauamängiv. Nad on üles astunud nii Glastonbury, Szigeti kui ka Coachella festivalidel, 2008. aastal valmis bändist ka dokfilm "Gogol Bordello Non-Stop".

Viimati astus Gogol Bordello Eestis üles 2022. aastal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

