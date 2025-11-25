Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

Gogol Bordello, kes alustasid tegevust 1999. aastal, segab oma loomingus rock'i, pungilikku energiat ja mustlasrütme. Ansambli eestvedaja on Ukrainast pärit Eugene Hütz, kes on nii bändi laulja, kitarrist kui ka helilooja, aastate jooksul on bändist läbi käinud kümneid liikmeid.

Üle 25 aasta jooksul on Gogol Bordello andnud välja üheksa täispikka albumit, tuleval aastal ilmub nende kümnes kauamängiv. Nad on üles astunud nii Glastonbury, Szigeti kui ka Coachella festivalidel, 2008. aastal valmis bändist ka dokfilm "Gogol Bordello Non-Stop".

Viimati astus Gogol Bordello Eestis üles 2022. aastal.