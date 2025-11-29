X!

Soome kirjandusauhinna Finlandia võitis tänavu Monika Fagerholm

Kirjandus
Monika Fagerholm
Monika Fagerholm Autor/allikas: Bengt Oberger / Wikimedia Commons
Kirjandus

Soome kirjanduspreemia Finlandia võitis tänavu Monika Fagerholmi romaan "Döda trakten/Kvinnor i revolt – Eristystila / Kapinoivia naisia" (tlk soome keelde Hannimari Heino, kirjastus Teos, eesti keeles "Isolaator / Mässulised naised").

"Isolaator / Mässulised naised" on kolmeosalise romaanisarja esimene osa, mille keskne tegelane on äsja täisealiseks saanud Alice. 1970ndate keskpaigas maalt linna isa uude kultuurihuvidega perre kolinud Alice'i eneseotsinguid ja salajast romaanikirjutamist saadavad taustal tiksuv maailmapoliitika ja terroriuudised. Romaan kirjeldab keskkonda, milles tollaste lääne noorte identiteet kujunes ja millest võrsus noorte mässumeelsus, punk-liikumine ja vasakpoolsed radikaalid.

Soomerootslase Monika Kristina Fagerholm loomingut on tõlgitud 17 keelde. Helsingi Ülikoolis psühholoogiat ja kirjandust õppinud Fagerholm tuli kirjandusse 1987. aastal novellikoguga "Sham", ent tema läbimurdeteoseks sai 1994. aastal ilmunud romaan "Underbara kvinnor vid vatten" ("Imelised naised rannal"), mis kandideeris Finlandia auhinnale ning mille põhjal vändati samanimeline film (1998, rež Claes Olsson). Teist korda kandideeris ta Finlandiale grupivägistamist käsitleva romaaniga "Vem dödade bambi?" ("Kes tappis Bambi?") 2019. aastal. Eesti keelde pole Fagerhomi teoseid tõlgitud.

Laste- ja noortekirjanduse Finlandia auhinna pälvis Tomi Kontio raamat Elina Warsta illustratsioonidega "Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän" ("Koer nimega Kass jätab sõbraga hüvasti"). Tegu on viimase osaga kuueosalisest sarjast, millest kaks on ilmunud ka eesti keeles Jan Kausi tõlkes kirjastuses Päike ja Pilv: "Koer nimega Kass" (2021) ja "Koer nimega Kass kohtab kassi" (2022).

Aimekirjanduse Finlandia auhinna viis koju Paavo Teittineni teos "Pitkä vuoro. Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen" ("Pikk vahetus. Kuidas moodne orjus Soomes juurdus"). Raamat räägib Soome variühiskonnast ja õigusriigi pimepunktidest, näidates, kuidas seadused ja tavad on võimaldanud võõrtööjõu süstemaatilist ärakasutamist.

Finlandia ilukirjanduse auhinna valis kuue nominendi seast tänavu laulja ja laulukirjutaja Maija Vilkkumaa, laste- ja noortekirjanduse võitja otsustas sportlane Mustafe Muuse ja aimekirjanduse võitja nimetas välisuudiste toimetaja Antti Kuronen. 

Finlandia auhind asutati 1984. aastal kirjastusi koondava Soome Raamatufondi poolt, et rikastada kirjanduspilti ja ennekõike tõsta raamatumüüki. Algul said ilukirjanduse kõrval auhinnale kandideerida ka mitteilukirjanduslikud teosed, ent 1989. aastal asutati eraldi Finlandia aimekirjanduse auhind ning 1997. aastal lisandus parima laste- ja noorteraamatu auhind. Iga kategooria võitja saab 30 000 eurot.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

14:21

Tšellist Indrek Leivategija: loodan väga, et ühel päeval jõuab ERSO oma rahastusega samuti järje peale

13:55

Soome kirjandusauhinna Finlandia võitis tänavu Monika Fagerholm

13:47

Pildid: Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale "Pinocchio"

10:34

Arvustus. Päikesekuninganna unistuste aaria kullavihma hiilguses

10:32

Anna Pärnoja: Joni Mitchelli varases loomingust on palju paralleele praeguse olukorraga maailmas

09:00

Režissöör Mstõslav Tšernov: Ukrainas on igaühe telefoniraamat väike kalmistu

28.11

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

28.11

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

28.11

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

28.11

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

28.11

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

28.11

Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

28.11

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

28.11

Lembit Peterson: peame väga täpselt kalkuleerima, et omadega hakkama saada

28.11

Klaudia Tiitsmaa: mulle meeldib, et saan "Mio, mu Mios" hullu panna

27.11

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

28.11

"Mootorsaed laulsid" režissöör: nüüd ei jaksa enam festivalidel kohal käia, reisimine väsitab ära

28.11

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

28.11

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo