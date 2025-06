Sofi Oksanen naaseb oma järgmise romaaniga taas Eesti ja eestlaste radadele

Tulevane romaan kuulub nelikusse, kuhu kuuluvad "Stalini lehmad" (2003), "Puhastus" (2008) ja "Kui tuvid kadusid" (2012), vahendab Helsingin Sanomat.

Raamat ilmub Soome kirjastuse WSOY alt. "Konfidentsiaalne ja julgustav suhe kirjastaja ja kirjaniku vahel on iga kirjandusteose aluseks. WSOY hing ja arusaam sellest, mida tähendab olla kirjanik, tunduvad nagu minu omad," kommenteeris Oksanen.

Viimati tegi Oksanen WSOY-ga koostööd oma romaaniga "Puhastus". WSOY juht Timo Julkunen on äärmiselt õnnelik, et neil on võimalik Oksaneniga nüüd koostööd jätkata. "Eesti kvarteti viimase raamatu avaldamine on kirjastuse jaoks tõeline unistuse täitumine," sõnas Julkunen.

Kindlat raamatu ilmumiskuupäeva kirjastus veel avaldanud pole, aga Julkuneni sõnul on käsikiri juba tõsises töös.

Sofi Oksanen sündis 1977. aastal Jyväskyläs, eestlannast ema ja soomlasest isa peres. Oksanen on õppinud Helsingi Ülikoolis kirjandusteadust ning Helsingi teatrikõrgkoolis dramaturgiat, ta on tegutsenud mitme lehe kolumnistina ning avaldanud ajakirjanduses arvamust ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel.

Ta on pälvinud mitmeid auhindu, teiste hulgas Finlandia auhinna ja Põhjamaade Nõukogu kirjanduspreemia. 2023. aastal pälvis Oksanen Eesti Välisministeeriumi II klassi teenetemärgi.