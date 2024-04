Sofi Oksanen: Venemaal läbiviidav sooline vägivald ohustab ka Eestit

Eesti keeles ilmus Sofi Oksaneni uusim raamat "Samasse jõkke. Putini sõda naiste vastu", mis käsitleb Venemaa sõda Ukrainas vähe lahatud nurga alt. Nimelt avab Oksanen põhjuseid, miks Moskva huvi on vaigistada just naisi – seda nii oma riigis kui mujal.

Sofi Oksaneni uus raamat räägib naiste- ja ka meestevastasest seksuaalvägivallast Ukrainas ja kuidas Venemaa seda teadliku sõjarelvana kasutab.

"Venemaal läbiviidav sooline vägivald, mis ilmneb erinevates vormides, seejuures ka online-maailmas ja rahvusvahelistes tegevustes, on ohuks mitte ainult Ukrainale. See on ohuks samuti eestlastele ja lääne-eurooplastele ja ma soovin, et sellele teemale pöörataks rohkem tähelepanu. Loodan, et see raamat annab abivahendeid selle teema sõnastamiseks," rääkis kirjanik.

Oksanen on oma missiooniks võtnud avada lugeja silmad Venemaa jõhkruste ees. Sõdadevaba Euroopa on tema sõnul Venemaa käitumise suhtes jätkuvalt naiivne. Raamat "Samasse jõkke. Putini sõda naiste vastu" ei räägi karmist teemast läbi lillede, vaid kirjutab otse ja julmalt, toetudes faktidele. Raamatuõigused on juba müüdud mitmekümnesse riiki, kümmekond tõlget on juba ilmunud.

"On ebatõenäoline, et see raamat Venemaal ilmuks, kuid ma loodan, et Venemaalt väljaspool hakkab tekkima iseseisvaid kirjastusi

sellisele venekeelsele kirjandusele, mis ei sobi kokku Venemaa praeguse poliitikaga ehk siis venekeelsel kirjandusel võiks olla tulevikus võimalus väljaspool Venemaad ilmuda. Sellises kirjastus võiks ka minu raamat ilmuda," sõnas Oksanen.

Raamatu tõlkis Ave Leek, toimetas Krista Leppikson ja kujundas Britt Urbla Keller.