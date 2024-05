Keiu Virro: Oksaneni uue teose sihtrühmaks on lääneriigid

Kultuuriajakirjanik Keiu Virro ütles "OP-is" Sofi Oksaneni raamatut "Samasse jõkke. Putini sõda naiste vastu" kommenteerides, et see eristub tugevalt kirjaniku eelmistest raamatutest.

"Me tunneme Oksaneni siiski kui romaanide autorit, näidendite autorit, aga selle raamatu puhul ei ole tegemist ilukirjandusega. See on vaade Venemaa sõjale Ukraina vastu, aga selle peamine fookus on naistel täpsemalt sellel, milline osa on selles sõjas vägivallal naiste vastu," ütles ta ning lisas, et Oksaneni sõnul on seksuaalvägivald üks sõjakuritegude liike, millest räägitakse kõige vähem.

"Ometi on see väga oluline osa sõjast selle kõige halvemas mõttes. See võib otseses mõttes mõjutada rahvastikustruktuuri, see jätab trauma põlvkondadeks... Selle kõige juures ta mainib ka seda, et seksuaalvägivalda ei panda toime ainult naiste vastu, see toimub ka meeste vastu," ütles ta.

Virro arvates võib sellel, et Oksanen seda karmi teemat lahti mõtestab, olla tulevikus laiem mõju. "See, kuidas me sõda ja sõjakuritegusid näeme, hakkab hiljem mõjutama ka seda, kuidas riigid diplomaatiliselt sellesse suhtuvad, aga ka seda, kuidas sõjakuritegusid uuritakse. Nii et sellel raamatul võib olla ka täiesti reaalne mõju, ehkki tegemist on justkui sõnadega."

Kuigi raamat avab karme teemasid, siis hea kirjanikuna suudab Oksanen lugejat siiski kaasata. "Loodame, et seda raamatut loevad lääneriigid, kellel on mõnevõrra keerulisem mõista, milline oht Venemaa on kogu aeg olnud. See oht, mida on Ida-Euroopa poolt nähtud ja ka üritatud korduvalt väljendada, see ei ole lääneriikidele sellise kujul kohale jõudnud. Mulle tundub, et Oksanen on siin sihtinud ka selliseid sihtgruppe, kes võiksid saada sellest natukene abi asjade teistmoodi mõtestamisel," lisas ta.