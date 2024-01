Soome Rahvusteatris esietendub Sofi Oksaneni uus näidend "Maasikakoht"

Sofi Oksaneni läbimurdeteoseks oli näidend "Puhastus", mis esietendus Soome Rahvusteatris 2007. aastal. Pärast seda ilmus ka samanimeline romaan, mis pälvis 2008. aastal Finlandia ilukirjanduspreemia. Näidendi lavastas Mika Myllyaho, kes on ka Oksaneni uusima näidendi "Mansikkapaikka" lavastaja.

Oksaneni uus näidend "Maasikakoht" on aktuaalne draama trillerile omaste süžeepööretega, kus inimestest saavad vaenuliku ideoloogia etturid. Soome üliõpilane Ville on sattunud võõral maal ravile psühhiaatriakliinikusse. Samal ajal on Kesk-Soome marjakasvatuses paljastatud jäme välismaiste marjakorjajate ärakasutamine. Ville politseinikust õde Alina hakkab uurima skandaali, mis ähvardab hävitada Ville ja Alina isa, maasikakasvatust juhtiva Keijo maine.

Asi läheb keeruliseks, kui keegi ei paista teadvat Ville asukohta. Alina asub oma venna kadumist uurima. Keijo on veendunud, et tema firma pole midagi valesti teinud. Ent midagi paistab olevat siiski väga valesti. Kas oma maa siis polegi maasikas? On ehk ebaõnne põhjused lähemal, kui Keijo või Alina suudavad näha?

Lavastus "Mansikkapaikka" esietendub Soome Rahvusteatris 6. märtsil 2024. Autor Sofi Oksanen, lavastaja Mika Myllyaho, kostüümikunstnik Auli Turtiainen, muusika Samuli Laiho, lavakujundus Elisa Rintanen ja Mika Myllyaho, valgus- ja videokujundus Ville Virtanen, helikujundus Grégory Maisse, grimm Petra Kuntsi. Mängivad Wanda Dubiel, Maria Kuusiluoma, Petri Liski, Pirjo Luoma-aho, Wenla Reimaluoto, Janne Reinikainen, Otto Rokka.

Soomekeelne "Mansikkapaikka" ja selle rootsikeelne vaste "Smultronstället" viitab kohale, kus inimene on kõige õnnelikum. Sama nime kandis ka 1957. aastal valminud Ingmar Bergmani mängufilm, mida tuntakse eesti keeles "Maasikavälu" nime all.