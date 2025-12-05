Armin Van Buuren esineb tuleval aastal Tallinna lauluväljakul

2026. aastal toob Buuren Tallinna oma lavaprogrammi "The Orb", mis on osa tema uuest maailmaturneest. Augustis astub ta sama kavaga üles ka Vilniuses, septembri teises pooles Istanbulis. Uue kava puhul on kesksel kohal lisaks muusikale ka reaalajas valmivad visuaalid ja eriefektid.

Armin Van Buuren on alates 1990. aastate lõpust tegutsenud DJ ja produtsent, kes on viiel korral valitud DJ Magi parimaks DJ'ks ning 2014. aastal pälvis ta ka Grammy nominatsiooni looga "This Is What It Feels Like". Hollandis karjääri alustanud Buuren sai populaarseks Ibizal ning jõudis sealt peagi ka kogu maailma publikuni.

Armin van Buureni tuntumate lugude hulka kuuluvad näiteks "Blah Blah Blah", "Great Spirit" (ft Vini Vici), "This Is What It Feels Like", "Turn It Up".