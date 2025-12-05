X!

Armin Van Buuren esineb tuleval aastal Tallinna lauluväljakul

Muusika
Armin Van Buuren
Armin Van Buuren Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Tuleva aasta 5. septembril astub Tallinna lauluväljakul üles Hollandi DJ Armin Van Buuren, kes esines samas kohas ka 2024. aasta suvel.

2026. aastal toob Buuren Tallinna oma lavaprogrammi "The Orb", mis on osa tema uuest maailmaturneest. Augustis astub ta sama kavaga üles ka Vilniuses, septembri teises pooles Istanbulis. Uue kava puhul on kesksel kohal lisaks muusikale ka reaalajas valmivad visuaalid ja eriefektid.

Armin Van Buuren on alates 1990. aastate lõpust tegutsenud DJ ja produtsent, kes on viiel korral valitud DJ Magi parimaks DJ'ks ning 2014. aastal pälvis ta ka Grammy nominatsiooni looga "This Is What It Feels Like". Hollandis karjääri alustanud Buuren sai populaarseks Ibizal ning jõudis sealt peagi ka kogu maailma publikuni.

Armin van Buureni tuntumate lugude hulka kuuluvad näiteks "Blah Blah Blah", "Great Spirit" (ft Vini Vici), "This Is What It Feels Like", "Turn It Up".

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

20:57

Kuraator Tamara Luuk: kui meid maha ei lööda, on meie suurim väljakutse AI

18:55

Kumu avaldas monograafia ja näituse 19. sajandi viljakast kunstnikust

17:10

Armin Van Buuren esineb tuleval aastal Tallinna lauluväljakul

16:22

Erki Laur David Lynchi elulooraamatust: kunstnik on surematu siis, kui ta teeb eluajal elavat kunsti

12:59

Martti Helde mängufilm "Hõbevalge" on leidnud partnerid Soomest, Rootsist ja Lätist

12:35

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

12:15

Uue nimega Underi ja Tuglase Kirjandusinstituut paneb rõhku kirjandusteadusele

12:09

Karl Birnbaum: mulle meeldib Von Krahli puhul see, et me oleme kõik noored

12:09

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

12:00

Uue muusika reede: Flea, Disclosure, Emily J, Guns N' Roses, Blix

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:35

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

04.12

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

12:09

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

12:00

Uue muusika reede: Flea, Disclosure, Emily J, Guns N' Roses, Blix

04.12

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

12:15

Uue nimega Underi ja Tuglase Kirjandusinstituut paneb rõhku kirjandusteadusele

04.12

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

12:09

Karl Birnbaum: mulle meeldib Von Krahli puhul see, et me oleme kõik noored

04.12

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo