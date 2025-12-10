Richard-Erik Järvi: Warneri liitumine Netflixiga on kinodele suur murekoht

Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi rääkis saates "Uudis+", kuidas Netflix kavatseb Warner Brothersi 72 miljardi dollari eest ära osta. Järvi arutles, mida tähendab see tarbija, kinode ja teiste voogedastusplatvormide jaoks.

Voogedastusplatvorm Netflix omandab filmi- ja telestuudio Warner Bros. Discovery 72 miljardi dollari eest. Tehing annab Netflixile juurdepääsu laiaulatuslikule filmikataloogile, voogedastusteenusele HBO Max ja ka "Harry Potteri" ja "Troonide mängu" frantsiisidele. See on meelelahutusmaailma suurim liitumistehing alates 2019. aastast, kui Disney omandas 71 miljardi dollari eest 21st Century Foxi.

"Kui diil läheb läbi, siis on Netflixi tegevjuht Ted Sarandos lubanud, et liiga palju ei muutu. Ta lubas, et Warner Bros. filmistuudio ja HBO Max jäävad endistviisi toimima ning Netflix lihtsalt võtab nad enda hõlma alla. Kui palju seda uskuda saab, on teine asi. Sarandos on varem öelnud, et Netflix ei tegele selliste asjadega nagu live-ülekanded, sport või IMAX-esitused kinodes, mida kõike Netflix nüüd teeb," rääkis Richard-Erik Järvi.

Kui HBO Maxi sisu liiguks Netflixi alla, teeks see Järvi sõnul tavakasutaja elu lihtsamaks. "Oleks üks platvorm vähem, mille eest maksta. Ilmselt Netflix lükkaks veidi hinda üles, aga rohkem sisu oleks ühe katuse all." Praeguste juttude põhjal sellist ühinemist aga pigem ei lubata.

Lisaks praegu näidatavatele filmidele tulevad kaasa ka firmade arhiivid ja kataloogid. Netflix on öelnud, et kino on surev nähtus ning neil ei ole huvi kinolevile panustada.

"See on üks suurimaid murekohti. Kui Warner Bros. kaob kinode tootjana ära, siis väheneb filmide arv kinodes drastiliselt ja kinod on niigi väga raskes seisus," rääkis Järvi.

Järvi sõnul on kino- ja voogedastusmaastik muutuv. "Mina oma iga keharakuga loodan ja usun, et kino välja ei sure, ilmselt liigub ta rohkem hobitegevuse poole," sõnas ta.

Ta ei näe, et kinodesse tuleks tagasi nii palju filme, kui seal enne koroonat näidati. "Seda on räägitud juba dekaade, et kino on kaduv nähtus, aga me oleme ikka veel siin," lisas ta.

"Kui Netflix ostab Warneri ära, saaks firma endale 43 protsenti striimingu turust, mis teeks tehingu ebaseaduslikuks. Netflix üritab kindlasti öelda, et Youtube on nende suurim konkurent ning Youtube'i käes on meeletult suur turuosa striimingust. See tundub tõeline monopol, kui Netflix selle tehingu ära teeks," tõdes Järvi.

"Sarandos kohtus Trumpiga ja ilmselt proovib lobida selle poolt, et Netflix Warneri endale saaks. Trumpi hea sõber on aga Larry Ellison. Ta on organisatsiooni Oracle omanik ja ta poeg David Ellison on Paramounti tegevjuht, kes soovib samuti Warner Brothersit ära osta," rääkis Järvi.

Ellisonid väitsid, et Netflixi plaan ei ole seadusega kooskõlas ja lõid omalt poolt lauale agressiivse pakkumise, kus nad pakkusid Warner Brothersi eest 108 miljardit dollarit.

"Ellisonide perekond on selline, et kaotust pole olemas ja asjad saab tehtud kasvõi jõuga, seega nad siin kindlasti proovivad veel. Mängu tulevad teooriad, et kas Netflix tõesti tahab Warnerit või nad üritavad lihtsalt hinda üles lüüa, selleks et Paramount veel suurema rahakohvri lauale prantsataks. Ma arvan, et me ei tea veel päris paljut, mis seal kulisside taga toimub," lausus Järvi.

"Netflix ütles, et Discoveryt nad ei soovi. Seega on Warner Brothersi ülesandeks rullida Discovery eraldiseisvaks organisatsiooniks, et Netflix saaks ainult HBO ja Warneri. Ellis Paramountist tahab aga kogu kupatust koos Discoveryga. Kui see juhtub, siis oleks CNN Trumpi hea sõbra käes," nentis Järvi.

Netflix on öelnud, et kaks platvormi jäävad eraldi funktsioneerima, aga Järvi ei näe, et see oleks pikaajaline plaan.

"Aasta aega võtab veel aega, et see tehing saaks lõpule minna. Selle aja jooksul võib palju juhtuda, aga järgmised aasta aega tarbija jaoks tõenäoliselt midagi ei muutu," sõnas Järvi lõpetuseks.