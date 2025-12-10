Otse kell 14: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esineb Kristjan Kannukene
Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astub 10. detsembril üles Kristjan Kannukene. Kontserdi otseülekannet saab jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.
Pühadus ja algelisus on märksõnad, mis käivitavad omanäolist muusikut, kelle väljendusvahenditeks on vioola ja hääl, aga ka akustiline ja elektrikitarr. Laulude jaoks ammutab Kristjan Kannukene ainest Kristjan Jaak Petersoni luulest. Toimetaja Miina Pärn.
Otseülekanne Kristjan Kannukese kontserdil algab ERR-i kultuuriportaalis orienteeruvalt kell 14.05.
Toimetaja: Kaspar Viilup