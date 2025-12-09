X!

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

Muusika
Foto: Priit Mürk/ERR
Muusika

Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" teisel kontserdil astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand. Kontserti sai otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Mitmekülgne džässtalent Kadri Voorand ja hinnatud bassist Mihkel Mälgand moodustavad duo, mille keskmes on klaveri, bassi ja vokaali leidlik ning improvisatsiooniline mängumaa.

Kontsert olikantud pühade- ja hingedeajast ning oli soe ja õhuline nagu nende järgmine album "Songs to Hold You".

Toimetaja: Kaspar Viilup

09.12

