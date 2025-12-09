X!

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarja "Viis laulu" avas Havryil Sydoryk

Muusika
Foto: Siim Lõvi /ERR
Muusika

Klassikaraadio kontserdisari "Viis laulu" toob pühade-eelsel ajal kuulajateni viis eriilmelist kontserti. Esmaspäeval astus esimesena publiku ette "Klassikatähed 2025" võitja, pianist Havryil Sydoryk, kontserdi otseülekannet sai jälgida ka ERR-i kultuuriportaalist.

Klassikaraadio pühadetraditsiooniks kujunenud kontserdisari "Viis laulu" läheb tänavu otse-eetrisse Klassikaraadio klaveritoast raadiomajas ja Eesti Rahvusringhääligu Tartu stuudiost. Iga päev sünnib stuudios ainulaadne kontsert, kus põimuvad erilised hääled ja instrumendid.

Kuulajatele teevad sel aastal muusikalise kingituse noor pianist Havryil Sydoryk, mitmekülgne džässlaulja Kadri Voorand koos Mihkel Mälgandiga, multitalent Kristjan Kannukene, laulev näitleja ja lavastaja Priit Strandberg koos Marion Strandbergiga ning antiikmuusikast inspireerunud Toivo Sõmer.

"Viis laulu" on Klassikaraadio eetris esmaspäevast reedeni (8.-12. detsember) kell 14 ning seejärel kuulatavad Klassikaraadio kodulehel ja Eesti Raadio äpis.

Avakontserdil, millest teeb ERR-i kultuuriportaal ka otseülekande, põimib "Klassikatähtede" konkursi võitja pianist Havryil Sydoryk põimib ukraina jõululaule omaloominguga. Pühademuusika ja kombed, võluvad helimaailmad ja hingesoojus kohtuvad klassikalise muusika pärlitega noore andeka pianisti esituses. Toimetaja Nele-Eva Steinfeld.

Teisipäeval, 9. detsembril astuvad publiku ette Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand, päev hiljem ehk 10. detsembril aga Kristjan Kannukene. Mõlemat kontserdi saab näha otsepildis ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kaks viimast kontserti lähevad eetrisse Tartu stuudiost. 11. detsembril astuvad üles Priit ja Marion Strandberg, 12. detsembril Toivo Sõmer.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

Kontserdisari

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:44

Mika Keränen: peaksime kõik õppima rohkem kuulamist, see on sama oluline kui eneseväljendus

14:27

Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest

14:20

Teatrijuhid "Impulsis": kuidas parandada teatrite toetussüsteemi?

13:31

Kunstnike liit kuulutas välja kümme uut kunstnikupalgalist

13:14

Otse kell 14: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astuvad üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

12:48

Sinefiil | "Mo Papa" vs. Puff Daddy

12:40

Andreas Kübar avaldas debüütromaani

12:16

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarja "Viis laulu" avas Havryil Sydoryk

12:03

Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:31

Kunstnike liit kuulutas välja kümme uut kunstnikupalgalist

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

08.12

Berk Vaher: soveti juurikas on sügaval

08.12

Anna Hints valiti Cannes'i Kriitikute nädala mängufilmiarenduse programmi

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

08.12

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

05.12

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

12:48

Sinefiil | "Mo Papa" vs. Puff Daddy

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo