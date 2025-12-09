Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarja "Viis laulu" avas Havryil Sydoryk

Klassikaraadio pühadetraditsiooniks kujunenud kontserdisari "Viis laulu" läheb tänavu otse-eetrisse Klassikaraadio klaveritoast raadiomajas ja Eesti Rahvusringhääligu Tartu stuudiost. Iga päev sünnib stuudios ainulaadne kontsert, kus põimuvad erilised hääled ja instrumendid.

Kuulajatele teevad sel aastal muusikalise kingituse noor pianist Havryil Sydoryk, mitmekülgne džässlaulja Kadri Voorand koos Mihkel Mälgandiga, multitalent Kristjan Kannukene, laulev näitleja ja lavastaja Priit Strandberg koos Marion Strandbergiga ning antiikmuusikast inspireerunud Toivo Sõmer.

"Viis laulu" on Klassikaraadio eetris esmaspäevast reedeni (8.-12. detsember) kell 14 ning seejärel kuulatavad Klassikaraadio kodulehel ja Eesti Raadio äpis.

Avakontserdil, millest teeb ERR-i kultuuriportaal ka otseülekande, põimib "Klassikatähtede" konkursi võitja pianist Havryil Sydoryk põimib ukraina jõululaule omaloominguga. Pühademuusika ja kombed, võluvad helimaailmad ja hingesoojus kohtuvad klassikalise muusika pärlitega noore andeka pianisti esituses. Toimetaja Nele-Eva Steinfeld.

Teisipäeval, 9. detsembril astuvad publiku ette Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand, päev hiljem ehk 10. detsembril aga Kristjan Kannukene. Mõlemat kontserdi saab näha otsepildis ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kaks viimast kontserti lähevad eetrisse Tartu stuudiost. 11. detsembril astuvad üles Priit ja Marion Strandberg, 12. detsembril Toivo Sõmer.