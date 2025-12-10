Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esines Kristjan Kannukene
Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astus 10. detsembril üles Kristjan Kannukene. Kontserdi otseülekannet sai jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.
Pühadus ja algelisus on märksõnad, mis käivitavad omanäolist muusikut, kelle väljendusvahenditeks on vioola ja hääl, aga ka akustiline ja elektrikitarr.
Laulude jaoks ammutas Kristjan Kannukene ainest Kristjan Jaak Petersoni luulest. Toimetaja Miina Pärn.
Toimetaja: Kaspar Viilup