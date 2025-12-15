Eesti keeles ilmus Boriss Akunini romaan "Lego"

Boriss Akunini uus raamat "Lego" on vaimukas lugu vene kirjandusest, siin jälgitakse eri osades vene kirjanduse kuut põlvkonda: romantilisest LE(rmontovist)-st ja karnevalilikust GO(golist) jõutakse ka Bulgakovi, Solženitsõni, Strugatski ning Pelevini ja Sorokinini.

Boriss Akuninilt (s 1956) on 20. sajandi vene kirjanduse tuntumaid autoreid. Praegu elab ta eksiilis Londonis ning Prantsusmaal. Hiljuti mõisteti Akunin Venemaal tagaselja 15 aastaks vangi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor