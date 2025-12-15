X!

Eurosonicul astuvad tänavu üles Mariin k. ja Pridian

Mariin K.
Mariin K. Autor/allikas: Hannes Wolf / Music Estonia
Jaanuaris esindavad Hollandis Groningengis toimuval ühel suurimal Euroopa esitlusfestivalil Eurosonic Noorderslag (ESNS) Eestit Mariin k. ja Pridian.

Festival toimub 14.–17. jaanuarini. 40. aastapäeva tähistava esitlusfestivali n-ö fookusriigiks on tänavu terve Euroopa.

Neljapäeval, 15. jaanuaril esineb Eesti metalcore'i bänd Pridian, kellest on 2024. aasta Tallinn Music Weeki järel saanud Saksa plaadifirma Century Media Recordsi lepinguline artist. Pridian avaldas tänavu ka oma debüütalbumi "Venetian Dark".

Neljapäeval osaleb Eesti delegatsioon ka ESNS-i konverentsil.

Reedel, 16. jaanuarill astub üles Mariin Kallikormi juhitud bänd Mariin k., kes andis tänavu Eesti plaadimärgi Seksound alt välja debüütalbumi "Rose skin".

ESNS festivalil ja konverentsil osaleb ligi 4000 muusikatööstuse professionaali üle Euroopa ja muudest maailmajagudest ning toimuvad rahvusvaheliste võrgustike aastakohtumised.

Festivali muusikaprogrammis esineb üle 350 artisti ligi 40 kontserdipaigas ja klubis, esinemistest osa saamas kokku üle 40 000 inimese. Konverentsi kavas on ligi 150 arutelupaneeli, intervjuud ja ettekannet muusikavaldkonna aktuaalsetel teemadel. 

Varasematel aastatel on Eestit ESNS-il esindanud teiste seas Night Tapes, Tommy Cash, Ewert & The Two Dragons, Duo Ruut, Tuulikki Bartosik, Maarja Nuut, Mart Avi, Erki Pärnoja, Kitty Florentine, Daniel Levi jpt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Eurosonicul astuvad tänavu üles Mariin k. ja Pridian

