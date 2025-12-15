Jazzkaar 2026 peaesineja on laulja ja produtsent Jordan Rakei

Londonis tegutseva laulja, multiinstrumentalisti ja produtsendi loomingus põimuvad soul, jazz, indie, kaasaegne popmuusika ning RnB. Tänaseks on Rakei avaldanud kuus albumit, nende seas "The Loop" (2024) ja kontsertalbum "Live From the Royal Albert Hall" (2025). Tema uuem looming jätab seljataha kodustuudio digitaalse minimalismi ning toob esile nii suursuguseid orkestratsioone kui ka kooriseadeid.

"Jordan Rakei on artist, kelle muusika puudutab ja lummab – tema äratuntav tämber ja mitmekihiline looming on toonud ta maailma olulisimatele lavadele. Oleme Jazzkaare tiimiga teda aastaid Eestisse oodanud ning pärast värsket kohtumist North Sea Jazzil on eriti hea meel lõpuks öelda, et Jordan Rakei on Jazzkaar 2026 peaesineja," sõnas Jazzkaare programmijuht Anne Erm.

Jazzkaarel esineb Rakei triona, kus tema hääl, klahvpillid ja kitarr põimuvad basskitarri ja trummimänguga.

37. Tallinna rahvusvaheline festival Jazzkaar 2026 toimub 25. aprillist 2. maini Tallinnas Telliskivi loomelinnakus ning jõuab ka teistesse Eesti linnadesse. Varem on festivalile välja kuulutatud Béla Fleck BeaTrio, Mingo Rajandi, Bill Frisell & Eyvind Kang, Kneebody ja Kennedy Administration. Festivali kogu programm avalikustatakse veebruari alguses.