X!

Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli taas "Zootropolis 2"

Film
"Zootropolis 2" Autor/allikas: The Walt Disney Company
Film

Teist korda haaras 8858 külastusega kinotabeli esikoha linastumisnädalal Eesti kinolevi aasta teise tulemuse teinud kogupereanimatsiooni "Zootropolis 2".

Kokku on rahvusvaheliselt rekordeid purustanud "Zootropolis 2" toonud kinodesse üle 55 000 vaataja.

Möödunud nädalal tabeli 13 754 külastusega tabeli esikoha hõivanud "Viis ööd Freddy baaris 2" leiab seekord 4607 külastusega teiselt kohalt.

Ainsa uue filmina leiame tabelist Norra jõulufilmi "Hiired üksinda kodus", mis kogus 3699 külastust. Kodumaine pühade-meelelahutus "Peetrikese jõulurobot" kogus teisel linastusnädalal 1334 külastust.

Viiendat nädalat püsib tabelis ka seiklusfilm "Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

