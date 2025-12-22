Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

Eeva Trei avaldas sooloprojekti Ulmenthal alt oma esimese EP, mis kannab nime "All my dreams".

Lühialbumi väljaandmisele eelnes seitse aastat loomingulist otsimist, tunnetes navigeerimist ning oskuste lihvimist. Tegutsenud pikalt progepop bändi Neon Fir ridades on Trei võtnud sooloprojektiga kõrvalsammu, et tutvustada oma sisemaailma ja muusikalisi mõjutusi veelgi lähemalt.

"All My Dreamsi" lood ulatuvad ebakindlasse ja hirmutavasse aastasse 2021 ning teemaks on lootus, elevus ja kirg. Ulmenthali mõtetes juhatavad just koorihüüded, rahustavad süntesaatorid ning robustsed rütmid ja bass teed parema elu poole.

Kõik lood salvestas, produtseeris ja miksis Ulmenthal ehk Eeva Trei ise. Masteri eest hoolitses Siim Hiob.

2026. aasta veebruaris ilmub "All My Dreams" ADM Interactive bändikonkursi abiga ka seitsmetollisel vinüülil.