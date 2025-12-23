Suri kunstnik Imbi Lind

Imbi Lind sündis Valgas trükitöölise perekonnas. Tema vanematel Johan ja Alevtina Linnul oli Laanemetsa talu Hargla kihelkonnas. 1949. aastal lõpetas Imbi Lind Valga 1. Keskkooli ning astus Tartu Riiklikku Kunstiinstituuti. Teisel kursusel abiellus ta seal samuti õppiva Luulik Kokamäega, kes on maalinud temast terve galerii kauneid portreesid.

Neil sündisid lapsed: Ilo (1952–2018), kellest sai metallikunstnik, Epp-Maria, kellest sai maalija, ning Juho, kes on Eesti Draamateatri kauaaegne dekoraator-tisler.

Mõni aeg pärast abiellumist asus paar Tallinna, kus Luulik Kokamägi lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi maali alal 1953. aastal ning Imbi Lind – Voldemar Haasi ja Natalie Mei õpilasena – teatridekoratsiooni alal 1956. aastal. Tema diplomitööks olid lavakujundus ja kostüümid Eugen Kapi balletile "Kullaketrajad". Aastail 1958–70 töötas Imbi Lind kunstnikuna ETV-s ning aastail 1970–83 Tallinnfilmis.

1974. aastal oli ta kunstnik tagantjärelegi poleemikat tekitanud filmis "Värvilised unenäod" (režissöörid V. Aruoja ning J. Tooming). Ta on pälvinud tunnustust kunstnikutöö eest filmides "Aeg elada, aeg armastada" (1976, režissöör V. Käsper), "Naine kütab sauna" (1978, režissöör A. Kruusement) ja "Pihlakaväravad" (1981, režissöör V. Käsper). Tuntud on ka kostüümikavandid filmile "Suvi" (1976, režissöör A. Kruusement).

Aastast 1957 oli Imbi Lind Eesti Kunstnike Liidu liige, aastast 1975 Eesti Kinoliidu liige. Tema isikunäitused toimusid 1975. aastal Tallinna Kunstihoone väikeses saalis, 1984. aastal Tallinna Linnamuuseumis ning aastail 1985, 1987, 1989, 1991 Tallinna Kinomajas.

Viimastel aastakümnetel elas Imbi Lind Pärnumaal, Ranniku külas, oma tütre talu lähedal, maalides, nagu ennegi, intiimse meeleoluga maastikke ja lilli ning elu nautides. Tema teoseid on Eesti Ajaloomuuseumis, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis ning paljudes erakogudes.

Imbi Linnu ärasaatmine toimub esmaspäeval, 29. detsembril 2025 kell 14.00 Memorise Tavandisaalis Liival.

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Kinoliit

Eesti Televisioon

Eesti Kultuuriministeerium