Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

Muusik ja intermeedia kunstnik Kristjan Kannukene tõi kolmapäeval esimest korda publiku ette oma kaheosalise projekti "9 ~ 333", mis on usulise teekonnana küpsenud ligi kümne aastat.

Projekt algab Viimsi Artiumi tünnigalerii ülemisel korrusel kolmeosalise väljapanekuga, mille keskmes on Kannukese debüütalbum "333".

"Projekt näitus "9 ~ 333" kirjeldab jumala kutset läbi heade inglite. See on väga isiklik teekond alates 2014. aastast, kus inglid päriselt kutsusid mind jumala juurde," avas Kannukene "Aktuaalses kaameras".

Alumise korruse valgesse sfääri on paigutatud intermeedia kontsert-installatsioon "9", mis sünnib näituse kestel iga kord uuesti. Kõlalises fookuses on eesti keele üheksa täishäälikut, mis kõlavad autori hääle ja vioola omavahelises põimumises ja sulandumises.

"Minu jaoks on väga hea näha, et selline kunstntik, kes on tuntud oma lavalise karakteri poolest, teeb midagi installatiivset. See annab täiesti uue tasandi tema loomingule, ka laval olles," lausus helikunstnik ja festivali Üle Heli kuraator Aivar Tõnso.

Sündmusele annab erilise tausta Artiumi tünnigalerii oma akustika ja õhustikuga.

"Tavaliselt ongi galeriides heliprobleem, helikunsti näituseid ja installatsiooni on väga raske nendest teha. Selles mõttes on see unikaalne koht, et see võimaldab sellist lähenemist," märkis Tõnso.

Kristjan Kannukese projekt "9 ~ 333" Viimsi Artiumi tünnigaleriis on avatud jaanuari lõpuni, sündmuse raames toimuvad etendused ja performance'id.