Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

Neljapäeval algas Tallinnas Sõltumatu tantsu laval (STL) esitlusfestival Modina, mis kestab laupäeva õhtuni. Kolme päeva jooksul saab vaadata tantsuetendusi, osaleda kunstnike vestlustel ja töötubades ning ise liikumisinstallatsiooni osaliseks muutuda.

Modina showcase-festivalil esitlevad rahvusvahelised tantsukunstnikud oma teoseid, mis on loodud eelmisel aastal toimunud residentuurides üle Euroopa. Tänavuse Modina juhtivmotiiv on tantsu, tehnoloogia ja tuleviku lavakunsti võimaluste põimimine.

"Tehnoloogiat püütakse absoluutselt igas eluvaldkonnas kasutada, eriti just AI-d, et muuta asju lihtsamaks, paremaks, huvitamaks ja nüüd on järg jõudnud ka kaasaegse tantsu juurde. Sest AI ju võimaldab erinevaid kujutisi reaalajas panna ekraanidele ja seeläbi lava huvitavamaks muuta. See projekt ongi mõeldud, et katsetada erinevaid meetodeid, kuidas tehnoloogia saaks abiks olla," rääkis STL-i loovprodutsent Pille-Triinu Maiste.

Neljapäeva õhtul astub üles Ungari kaasaegse tantsu trupp Hollow lavastusega "Baby", millele järgneb ka vestlus kunstnikega. Homme keskpäevast alates on Von Krahli teatri ruumides avatud külastuseks interaktiivne installatsioon "Nino", kus arvuti simulatsioonis saab kasutajast korraga nii kunstiteose autor kui ka vaataja.

"Saab mängida arvutimängu. Sellest edasi manatakse ekraanile igasugused figuurid, mis seal hüplevad ja tantsisklevad ning seda saab homme näha siis Von Krahli ekraanide pealt. See figuur on selle sama inimese keha, kes seal ruumis viibib," selgitas Maiste.

Tantsuesitlusfestival lõppeb laupäeval Pierre Godard'i ja Liz Santoro lavastusega "This Is Unreal", mis uurib tehisintellekti, kloonide ja süvavõltsingute kokkupuutepunkte maailmas, kus piirid inimese ja masina, reaalse ja virtuaalse vahel hägustuvad.

Eestlastest osalesid Modina projektis Liis Vares ja Taavet Jansen, kes lõid töö pealkirjaga "Vaikuses liikvel".