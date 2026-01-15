X!

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

Teater
STL-is algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina
STL-is algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina Autor/allikas: STL
Teater

Neljapäeval algas Tallinnas Sõltumatu tantsu laval (STL) esitlusfestival Modina, mis kestab laupäeva õhtuni. Kolme päeva jooksul saab vaadata tantsuetendusi, osaleda kunstnike vestlustel ja töötubades ning ise liikumisinstallatsiooni osaliseks muutuda.

Modina showcase-festivalil esitlevad rahvusvahelised tantsukunstnikud oma teoseid, mis on loodud eelmisel aastal toimunud residentuurides üle Euroopa. Tänavuse Modina juhtivmotiiv on tantsu, tehnoloogia ja tuleviku lavakunsti võimaluste põimimine.

"Tehnoloogiat püütakse absoluutselt igas eluvaldkonnas kasutada, eriti just AI-d, et muuta asju lihtsamaks, paremaks, huvitamaks ja nüüd on järg jõudnud ka kaasaegse tantsu juurde. Sest AI ju võimaldab erinevaid kujutisi reaalajas panna ekraanidele ja seeläbi lava huvitavamaks muuta. See projekt ongi mõeldud, et katsetada erinevaid meetodeid, kuidas tehnoloogia saaks abiks olla," rääkis STL-i loovprodutsent Pille-Triinu Maiste.

Neljapäeva õhtul astub üles Ungari kaasaegse tantsu trupp Hollow lavastusega "Baby", millele järgneb ka vestlus kunstnikega. Homme keskpäevast alates on Von Krahli teatri ruumides avatud külastuseks interaktiivne installatsioon "Nino", kus arvuti simulatsioonis saab kasutajast korraga nii kunstiteose autor kui ka vaataja.

"Saab mängida arvutimängu. Sellest edasi manatakse ekraanile igasugused figuurid, mis seal hüplevad ja tantsisklevad ning seda saab homme näha siis Von Krahli ekraanide pealt. See figuur on selle sama inimese keha, kes seal ruumis viibib," selgitas Maiste.

Tantsuesitlusfestival lõppeb laupäeval Pierre Godard'i ja Liz Santoro lavastusega "This Is Unreal", mis uurib tehisintellekti, kloonide ja süvavõltsingute kokkupuutepunkte maailmas, kus piirid inimese ja masina, reaalse ja virtuaalse vahel hägustuvad.

Eestlastest osalesid Modina projektis Liis Vares ja Taavet Jansen, kes lõid töö pealkirjaga "Vaikuses liikvel".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:19

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

10:04

Narva muuseum alustab tööstuspärandi avahoidla rajamist

09:36

Kellerteatris esietendub krimilugu "Verejälg"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

14.01

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

14.01

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

13.01

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

13.01

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

14.01

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

13.01

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo