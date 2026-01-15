Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

Tallinna linna 2026. aasta eelarves on kultuurivaldkonna tegevuskuludeks kavandatud 43,2 miljonit eurot ehk veidi üle miljoni rohkem kui eelmisel aastal. Pealinna kultuurivaldkonna keskne eesmärk on aasta ringi rikkalik ja kõigile ligipääsetav kultuurikalender, samuti linna kultuuriasutuste põhitegevuse tagamine senises mahus ja kvaliteetsel tasemel.

Abilinnapea Monika Haukanõmme sõnul nähakse ühe olulise tegevusena näiteks Tallinna Linnateatri Laia tänava teatrikompleksi täies mahus käivitamist. "Me panustame linnana üle kuue miljoni euro igal aastal sellesse, et teater elaks ja areneks ja püsiks. Meil on uus imeilus maja, aga seda tuleb täita ka sisuga," rääkis Haukanõmm "Aktuaalsele kaamerale".

Linn toetab jätkuvalt suuri kultuurisündmusi nagu vanalinna- ja merepäevad, Kadrioru kirjandus- ja valgusfestival ning rahvusvahelisi festivale nagu Tallinn Music Week, Headread, PÖFF, Jazzkaar ja mitmed teised.

"Oleme käivitanud ka eraõiguslike kultuuriasutuste tegevustoetuse meetme. Jaanuarikuu lõpuni on meil avatud voor, et kandideerida järgmisele kolmele aastale," sõnas Haukanõmm.

Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 7,9 miljonit eurot.

"Suurematest investeeringutest saab kindlasti välja tuua, et meil läheb remonti ja saab kaua oodatud uue kuue Tammsaare muuseum, sest me tähistame sel aastal "Tõe ja õiguse" esimese köite väljaandmise 100. aastapäeva," rääkis abilinnapea.

Renoveerimiskuuri läbib ka Tallinna linnamuuseumi Kiek in de Kök. "Me alustame projekteerimist, sest meil on terve kilomeeter käikusid maa all."

Noorte kultuuripileti projektile on esialgu eraldatud 350 tuhat eurot. "Meie jaoks on see väga oluline, et nii lasteaiarühmad kui ka koolid saaksid jätkuvalt vähemalt ühe korra külastada linna asutusi ja oleme selleks ka piisavalt vahendeid eraldanud. Kui peaks selguma, et huvi on veel suurem, siis oleme teinud kokkuleppe, et oleme valmis lisaeelarvest raha juurde andma."

Muinsuskaitselistest investeeringutest jätkuvad Toompea tugimüüri ja Pirita kloostri varemete korrastamine, Samuti Tallinna dominiiklaste kloostri Püha Katariina kiriku renoveerimistööd ja linnakindlustuste renoveerimine.