X!

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

kultuur
Tammsaare muuseum saab kaua oodatud uue kuue
Tammsaare muuseum saab kaua oodatud uue kuue Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
kultuur

Tallinna linna 2026. aasta eelarves on kultuurivaldkonna tegevuskuludeks kavandatud 43,2 miljonit eurot ehk veidi üle miljoni rohkem kui eelmisel aastal. Pealinna kultuurivaldkonna keskne eesmärk on aasta ringi rikkalik ja kõigile ligipääsetav kultuurikalender, samuti linna kultuuriasutuste põhitegevuse tagamine senises mahus ja kvaliteetsel tasemel.

Abilinnapea Monika Haukanõmme sõnul nähakse ühe olulise tegevusena näiteks Tallinna Linnateatri Laia tänava teatrikompleksi täies mahus käivitamist. "Me panustame linnana üle kuue miljoni euro igal aastal sellesse, et teater elaks ja areneks ja püsiks. Meil on uus imeilus maja, aga seda tuleb täita ka sisuga," rääkis Haukanõmm "Aktuaalsele kaamerale".

Linn toetab jätkuvalt suuri kultuurisündmusi nagu vanalinna- ja merepäevad, Kadrioru kirjandus- ja valgusfestival ning rahvusvahelisi festivale nagu Tallinn Music Week, Headread, PÖFF, Jazzkaar ja mitmed teised.

"Oleme käivitanud ka eraõiguslike kultuuriasutuste tegevustoetuse meetme. Jaanuarikuu lõpuni on meil avatud voor, et kandideerida järgmisele kolmele aastale," sõnas Haukanõmm.

Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 7,9 miljonit eurot.
"Suurematest investeeringutest saab kindlasti välja tuua, et meil läheb remonti ja saab kaua oodatud uue kuue Tammsaare muuseum, sest me tähistame sel aastal "Tõe ja õiguse" esimese köite väljaandmise 100. aastapäeva," rääkis abilinnapea.

Renoveerimiskuuri läbib ka Tallinna linnamuuseumi Kiek in de Kök. "Me alustame projekteerimist, sest meil on terve kilomeeter käikusid maa all."

Noorte kultuuripileti projektile on esialgu eraldatud 350 tuhat eurot. "Meie jaoks on see väga oluline, et nii lasteaiarühmad kui ka koolid saaksid jätkuvalt vähemalt ühe korra külastada linna asutusi ja oleme selleks ka piisavalt vahendeid eraldanud. Kui peaks selguma, et huvi on veel suurem, siis oleme teinud kokkuleppe, et oleme valmis lisaeelarvest raha juurde andma."

Muinsuskaitselistest investeeringutest jätkuvad Toompea tugimüüri ja Pirita kloostri varemete korrastamine, Samuti Tallinna dominiiklaste kloostri Püha Katariina kiriku renoveerimistööd ja linnakindlustuste renoveerimine.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:19

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

10:04

Narva muuseum alustab tööstuspärandi avahoidla rajamist

09:36

Kellerteatris esietendub krimilugu "Verejälg"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

14.01

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

14.01

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

13.01

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

15:41

Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

13.01

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

14.01

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

13.01

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo