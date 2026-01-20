X!

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

ASAP Rocky
ASAP Rocky Autor/allikas: Live Nationi pressimaterjal
Ameerika räppar ASAP Rocky jõuab sel sügisel oma tuuriga "Don't Be Dumb" Riiga. Kontsert toimub 24. septembril Xiaomi Arenal, mis on ühtlasi tema esimene soolo-suuresinemine Baltikumis.

ASAP Rocky murdis laiema üldsuse teadvusesse 2011. aastal ning on aastatega on ta kogunud üle 25,7 miljardi voogesituse ja 8,8 miljardit YouTube'i vaatamise.

Tema esimesed albumid "Long. Live. A$AP" ja "At. Long. Last. A$AP" maandusid Billboard 200 tabelis esikohale. Neile järgnes 2018. aasta album "Testing", mis jõudis Itunesis esikohale 16 riigis ning mida on striimitud globaalselt üle miljardi korra.

Tema neljas album "Don't Be Dumb" tuli välja jaanuaris. Uue kauamängivaga jõuab ta tagasi oma juba tuttavate muusikaliste mõjutuste juurde. "Ma usun, et see album on miski, mida 2011. aasta Rocky pidigi aastal 2026 tegema," ütles artist ise.

Toimetaja: Karmen Rebane

