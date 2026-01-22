X!

Selgusid läinud aasta halvimate filmide nominendid

"Lumivalgeke"
Kolmapäeval selgusid aasta halvimate filmikunstiliste soorituste ehk Kuldvaarikate nominatsioonid. Enim nominatsioone kogusid muusikaline mängufilm "Lumivalgeke" ("Snow White") ja "Maailmade sõda" ("War of the Worlds").

Lisaks "Snow White'ile" ja "War of the Worldsile" kandideerivad halvimaks filmiks ka "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow" ja "Star Trek: Section 31".

Näitlejakategooriates pälvis halvimaks meesnäitlejaks nominatsiooni Abel "The Weeknd" Tesfaye rolli eest filmis "Hurry Up Tomorrow", kus ta kehastab fiktsionaliseeritud versiooni iseendast. Film teenis kokku viis Kuldvaarika nominatsiooni. Tesfaye konkureerib Dave Bautistaga ("In the Lost Lands"), Ice Cube'iga ("War of the Worlds"), Scott Eastwoodiga ("Alarum") ja Jared Letoga ("Tron: Ares").

Halvima naisnäitleja kategoorias kandideerivad Ariana DeBose ("Love Hurts"), Milla Jovovich ("In the Lost Lands"), Natalie Portman ("Fountain of Youth"), Rebel Wilson ("Bride Hard") ja Michelle Yeoh ("Star Trek: Section 31").

Kuldvaarikate võitjad kuuldatakse välja 14. märtsil.

Halvim film

  • "The Electric State"
  • "Hurry Up Tomorrow"
  • "Snow White" (2025)
  • "Star Trek: Section 31"
  • "War of the Worlds" (2025)

Halvim meesnäitleja

  • Dave Bautista, "In the Lost Lands"
  • Ice Cube, "War of the Worlds"
  • Scott Eastwood, "Alarum"
  • Jared Leto, "Tron: Ares"
  • Abel "The Weeknd" Tesfaye, "Hurry Up Tomorrow"

Halvim naisnäitleja

  • Ariana DeBose, "Love Hurts"
  • Milla Jovovich, "In the Lost Lands"
  • Natalie Portman, "Fountain of Youth"
  • Rebel Wilson, "Bride Hard"
  • Michelle Yeoh, "Star Trek: Section 31"

Halvim remake / rip-off / järg

  • "I Know What You Did Last Summer" (2025)
  • "Five Nights at Freddy's 2"
  • "Smurfs" (2025)
  • "Snow White" (2025)
  • "War of the Worlds" (2025)

Halvim naiskõrvalosatäitja

  • Anna Chlumsky, "Bride Hard"
  • Ema Horvath, "The Strangers: Chapter 2"
  • Scarlet Rose Stallone, "Gunslingers"
  • Kacey Rohl, "Star Trek: Section 31"
  • Isis Valverde, "Alarum"

Halvim meeskõrvalosatäitja

  • Kõik seitse tehislikku pöialpoissi, "Snow White" (2025)
  • Nicolas Cage, "Gunslingers"
  • Stephen Dorff, "Bride Hard"
  • Greg Kinnear, "Off the Grid"
  • Sylvester Stallone, "Alarum"

Halvim ekraanikooslus

  • Kõik seitse pöialpoissi, "Snow White" (2025)
  • James Corden ja Rihanna, "Smurfs" (2025)
  • Ice Cube ja tema Zoomi-kaamera, "War of the Worlds" (2025)
  • Robert De Niro ja Robert De Niro (Franki ja Vitona), "The Alto Knights"
  • The Weeknd ja tema kolossaalne ego, "Hurry Up Tomorrow"

Halvim režissöör

  • Rich Lee, "War of the Worlds" (2025)
  • Olatunde Osunsanmi, "Star Trek: Section 31"
  • Russo vennad, "The Electric State"
  • Trey Edward Shults, "Hurry Up Tomorrow"
  • Marc Webb, "Snow White" (2025)

Halvim stsenaarium

  • "The Electric State" – stsenaarium: Christopher Markus ja Stephen McFeely; põhineb Simon Stålenhagi illustreeritud romaanil.
  • "Hurry Up Tomorrow" – stsenaarium: Trey Edward Shults, Abel Tesfaye ja Reza Fahim.
  • "Snow White" (2025) – stsenaarium: Erin Cressida Wilson jt; aluseks vendade Grimmide originaalmuinasjutt.
  • "Star Trek: Section 31" – stsenaarium: Craig Sweeny, algse loo kontseptsioon: Bo Yeon Kim ja Erika Lippoldt.
  • "War of the Worlds" (2025) – looidee ja stsenaarium: Kenny Golde ning stsenaarium: Marc Hyman; H. G. Wellsi klassikalise romaani ekraniseering.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Variety

