Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

Sel aastal sulgeb uksed Universal Musicu Eesti kontor. Plaadifirma hingekirja kuuluv Villemdrillem leiab, et väga palju see tema karjääri ei muuda.

"Natukene mõjutab, natukene ei mõjuta," kommenteeris Universal Musicu alla kuulnud Villemdrillem, kuidas maailma suurima plaadifirma Eesti kontori sulgemine tema käekäiku muudab.

"Selles mõttes, et alustuseks elu läheb edasi, nüüd on lihtsalt ise vaja rohkem pusida enda tiimiga rohkem kaadri taga lobitööd teha, laulude välja laskmise ja kogu promomisega on väiksem tiim, mina ja mänedžer, aga midagi suurt muus plaanis ei juhtu," selgitas ta.

Selle taga, et lisaks Universalile on viimastel aastatel Eestis uksed sulgenud ka Sony ja Warner, on muusiku sõnul mitu asja.

"Võib-olla saab süüdistada AI-d, mis on arvatavasti viimast suurt push'i tegemas. Mitte, et seda rakendatakse Eestis väga palju, vaid pigem suurkorporatsioonid lähevad AI kasutamise peale ja veel võib-olla ei oskagi öelda, kuhu see meid viib. Ja teine on, et Eesti turg on lihtsalt nii väike, et meid on siin nii vähe ja kuulajaid on sama vähe," tõi ta välja.

Seda, et suurte plaadifirmade turult lahkumine piirab Eesti artistide võimalusi maailmas läbi lüüa, räppar ei usu. "Plaadifirma ei peaks määrama inimese edukust ega ka seda, kas ta pääseb välismaale või ta suudab välismaal läbi lüüa. See on iga artisti enda teha."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

