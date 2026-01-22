X!

Evald Timuski järeltulijad kinkisid Eesti Kunstimuuseumile seitse Eesti kunstnike teost

Möödunud aasta lõpus sai Eesti Kunstimuuseum kingituse Kanadast – Evald ja Alide Timuski järeltulijad annetasid muuseumile Adamson-Ericu, Johannes Greenbergi, Jaan Grünbergi, Erik Haameri, Karin Lutsu ja Eduard Rüga kunstitöid.

Evald Timusk (1905–1996) oli enne teist maailmasõda agronoom ja majandustegelane. Kunsti vastu hakkas ta huvi tundma juba kooliajal Põltsamaa gümnaasiumis, kus õppis tunnustatud kunstnike Gustav Mootse ja Juhan Püttsepa käe all. Hiljem oli tema kunstiõpetajaks peamiselt meisterlike monotüüpiate loojana tuntuks saanud Jaan Grünberg.

1944. aastal lahkus Evald Timusk Rootsi, 1951. aastal asus ta elama Kanadasse. Kuigi Evald Timusk ei pidanud ennast professionaalseks kunstnikuks, esines ta oma maalide, akvarellide ja monotüüpiatega mitmetel näitustel Rootsis, Kanadas, Suurbritannias ja Austraalias.

Kunsti hakkas Evald Timusk koguma 1930. aastatel. Põhiliselt omandas ta teoseid kunstnikelt, keda ta tundis isiklikult, nagu Johannes Greenberg ja Jaan Grünberg. Eestist lahkudes õnnestus Evald Timuskil osa oma kogust kaasa võtta. Hiljem täienes kogu töödega väliseesti autoritelt, kellega Evald Timusk aktiivselt suhtles. 1989. aastal toimus Toronto Eesti majas Evald Timuski kunstikogu näitus.

Karin Luts (1904‒1993). Natüürmort. 1949. Õli. Autor/allikas: Eesti Kunstimuuseum

Muuseumile annetatud teosed on iseloomulikud näited tuntud Eesti kunstnike loomingust. Nii on Adamson-Eric 1930. aastate lõpust pärit maalil kujutanud oma lemmikmotiivi – aktifiguure looduses. Eerik Haamer on 1942. aasta maalil "Mehed haiga" kasutanud talle omast mere ja kalapüügi temaatikat. Johannes Greenbergi loomingus on mitmeid kohvikumotiiviga teoseid. Tema 1942. aastal loodud maal "Kohvikus" annab hästi edasi ärevate aegade meeleolu.

Oma kunstiõpetajalt Jaan Grünbergilt omandas Evald Timusk mitmeid teoseid. Eesti Kunstimuuseumisse jõudnud "Lilled" (1940) ja "Pajud" (1944) iseloomustavad Grünbergi kui meisterlikku loodusmotiivide kujutajat monotüüpiatehnikas. Karin Lutsu "Natüürmort" aastast 1949 võlub oma värvikusega; Eduard Rüga samanimeline maal aastast 1963 on abstraktsema kujutamisviisiga.

Toimetaja: Karmen Rebane

