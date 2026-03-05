X!

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus avab kunstiklassika kaudu konserveerimise maailma

Muuseumid
„Restauraatorist konservaatoriks“ Adamson-Ericu muuseumis
Vaata galeriid
29 pilti
Muuseumid

Adamson-Ericu muuseumis avaneb 6. märtsil näitus "Restauraatorist konservaatoriks", millega tähistatakse Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonna 50 aasta juubelit.

Näitus tutvustab konservaatori eriala 20. sajandi Eesti kunstiloo märgiliste teoste ja autorite kaudu. Möödunud sajandi kunstnike looming on igapäevaselt muuseumi konservaatorite töölaual olnud osakonna rajamisest alates. "20. sajandi puidumassist tehtud paber ning modernne skulptuur ja maalikunst pakuvad konservaatoritele rea keerukaid väljakutseid, sest materjalid ei ole ajaproovile nii hästi vastu pidanud, kui need, mida kasutasid meistrid sajandeid tagasi," ütles Eesti Kunstimuuseumi konservaator Kärt Lend.

Näitusel "Restauraatorist konservaatoriks" on eksponeeritud nii maale kui ka skulptuure. Näituse keskmes on aga kunstiteosed, mille alusmaterjaliks on õrn ja habras paber. Paberile loodud teoste seas leidub väga erinevas tehnikas töid: kõige levinumad on mitmesugused graafikatehnikad, kuid esindatud on ka söe-, tuši- ja pliiatsijoonistused, pastellid, akvarellid ning guašš-, tempera- ja õlimaalid. Autoritest on näitusel esindatud tuntud 20. sajandi meistrid, kelle teostega tegelemine pakub konservaatorile alati nii rõõmu kui ka professionaalset põnevust: Eduard Wiiralt, Nikolai Triik, Konrad Mägi, Kristjan Raud, Ado Vabbe, Ants Laikmaa, Adamson-Eric, Enn Põldroos, Ando Keskküla, Maire Männik, Osvald Timmas ja Andrus Kasemaa. Kaasaegsemat paberikunsti esindavad Urmas Viigi teosed, mis esitavad konservaatorile väljakutse oma suurte mõõtmete ja hapra autoritehnikaga.

 Näitusel on teosed esitletud koos konserveerimise protsessi tutvustavate tekstide ja fotodega, mis kutsuvad märkama nende ülesehitust, materjali, tehnikat, elukaart ja konserveerimislugu. Vaatajal avaneb võimalus näha, kuidas konservaatorid töötavad ja probleeme lahendavad ning kuidas restaureerimisest sai tänapäevane konserveerimine. "Oma kunstiliste lahenduste ja tehnika poolest on kõik siin eksponeeritud teosed ühel või teisel moel erilised. Just seetõttu on Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonnas tulnud nende säilivuse tagamiseks välja töötada ja rakendada uudseid konserveerimismetoodikaid," selgitas paberalusel tööde kogenud konservaator Margit Pajupuu.

Muuseumi keldrikorrusel tutvustatakse Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonna värvikat ajalugu ja inimesi. Videoklippides demonstreerivad konservaatorid oma põnevaid töövõtteid, uudistamiseks on väljas meistrite töövahendid ning kunstikeldris saavad külastajad ka ise kätt proovida.

Näitus jääb avatuks 7. juunini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

18:55

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

18:50

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

18:45

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

18:16

Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

17:33

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus avab kunstiklassika kaudu konserveerimise maailma

15:55

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

14:52

Headreadi raamatuaasta blogi: "Eesti muinasjutud III. Novellmuinasjutud"

13:29

Romaani "Nutivaba" autor Hugo Vaher: tahtsin kirjutada midagi rõõmsamat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

13:20

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo