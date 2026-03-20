Londonis avatakse Konrad Mägi loomingut tutvustav suurnäitus

Dulwich Picture Gallery
24. märtsil avatakse Londonis Dulwich Picture Gallery's Konrad Mägi ülevaatenäitus, kus on väljas enam kui 60 teost. Tegu on ka Konrad Mägi esimese väljapanekuga Suurbritannias.

Dulwichi galeriis saab näha teoseid Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest ning mõningaid laene ka Viljandi muuseumist, Rahvusarhiivist ja erakollektsioonidest.

Näitus jälgib Konrad Mägi teekonda kunstnikuna alates esimese tunnustuse toonud Norra maastikest kuni silmapaistvate portreedeni ning annab ülevaate muutustest ja arengutest kunstniku käekirjas. Samuti tuuakse esile Mägi erinevad loomepaigad ja rännakud Euroopas, mis mõjutasid tema maalikeelt ja teemavalikuid.

Näituse on spetsiaalselt briti publikule kureerinud kunstiajaloolane Kathleen Soriano, kes on töötanud Londonis Rahvuslikus Portreede Galeriis (National Portrait Gallery) ja Kuninglikus Kunstiakadeemias (Royal Academy of Arts) ning tegutseb nüüd vabakutselise kuraatorina.

"Konrad Mägi intensiivsed ja kirkad värvid mõjuvad vaatajale oma vahetu ja jõulise elutunnetusega. Mägi on oma kodumaal Eestis tõeline legend ning tema teedrajavat loomingut on tunnustatud ka rahvusvaheliselt. Meil on suur õnn teha koostööd Eesti kolleegidega, et tuua erakordne kunstnik lõpuks ometi Londonisse. On suur au korraldada Eesti olulisima modernistliku maalikunstniku esimene suur näitus Ühendkuningriigis," ütles Dulwichi galerii direktor Jennifer Scott.

"Konrad Mägi looming esindab suurepäraselt eesti modernismi omapära ja erisusi Pariisi peavoolust, kuid ajaloo keerdkäikude tõttu on see eripära jäänud paraku suurema rahvusvahelise tähelepanuta. Viimasel kümnendil on Mägi loomingut siiski avastatud – seda kinnitavad tema personaalnäitused Itaalias, Soomes, Taanis ja Norras. On väga suur rõõm, et Dulwichi galerii, tuntud oma suurepärase kollektsiooni ning nõudliku näitusepoliitika poolest, avab uksed Konrad Mägi loomingule," sõnas Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Näitusele on kutsutud osalema ka Kristina Õllek, kes on loonud Dulwichi galerii tarbeks uue kohaspetsiifilise installatsiooni "Setete ja surnud tsoonide vahel" ("Between Sediments and Dead Zone"). Installatsioon tugineb Õlleki pikaajalisele Läänemere ökoloogia uurimisele, peegeldades mere praegust seisundit ning tuues nähtavale muistse mereelustiku geoloogilise aja, mis on talletunud Eesti rannikumaastikus.

Näitusega kaasneb Konrad Mägi loomingut tutvustav raamat, mis sisaldab ülevaadet ka Kristina Õlleki näitusel eksponeeritavast teosest.

 Konrad Mägi näitus Dulwichi galeriis on avatud 12. juulini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

