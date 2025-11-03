X!

Konrad Mägi sihtasutuse preemia pälvis dramaturg Priit Põldma

Teater
Priit Põldma
Priit Põldma Autor/allikas: Meeli Küttim
Teater

Konrad Mägi sihtasutuse 2025. aasta preemia pälvis näidendi "Palavik" eest näitekirjanik ja lavastaja Priit Põldma.

Sihtasutus tõstis esile Konrad Mägist ja Nikolai Triigist kõnelevat Põldma näidendit "Palavik", mis esietendus selle aasta septembris teatris Vanemuine (lavastaja Tiit Palu). Sihtasutuse algatusel asus Põldma näidendiga tööle juba mitu aastat tagasi, tehes mitmeid uurimisreise ning luues lõpuks üldistava pildi kunstniku sisemaailmast.

Sihtasutuse nõukogu esimehe Enn Kunila sõnul oli esietendusel selgelt tajuda, kuivõrd süvenenult, tähelepanelikult ja inimlikult oli Põldma lähenenud toonasele kultuurimaailmale ning esimeste Eesti kunstnike püüdlustele.

"Põldma käsitlus ei tee Konrad Mägi mitte ainult tuntumaks, vaid toob ta meile ka lähemale," ütles Kunila. Lisaks tõstis ta esile näitlejate Rasmus Kaljujärve ja Andres Mähari osatäitmisi, mis võimaldas tegelastel muutuda tänapäevaseks ja kohalolevaks.

Aastapreemia suurus on 5000 eurot. See määratakse neile, kes on eelneval aastal aidanud kaasa Konrad Mägi elu ja loomingu tutvustamisele Eestis või välismaal. Preemiale saab ka ise kandideerida. Seni on preemiasaajate seas olnud Eero Epner, Tõnis Saadoja, Marianne Kõrver, Pilvi Kalhama, Nils Ohlsen.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

